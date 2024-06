Atacante brilha no final, Sampaio Corrêa vira diante do Caxias e vence 1ª na Série C

Em jogo com emoção até o final, o Sampaio Corrêa conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, recebeu o Caxias-RS no Castelão, em São Luís (MA), em jogo atrasado da terceira rodada, e venceu por 2 a 1.

O time maranhense saiu na frente do placar com gol de Álvaro ainda no primeiro tempo, mas Bruno Baio saiu do banco para virar o placar com gols aos 43 e 47 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa agora soma cinco pontos, ganhando fôlego, embora ainda esteja na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O Caxias também tem cinco pontos e aparece uma posição acima, em 16º. Entretanto, os gaúchos fizeram apenas cinco jogos até agora, enquanto os maranhenses já fizeram todos os oito.

O Caxias volta a campo no domingo, às 19h, quando recebe a Ferroviária no Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada. O Sampaio Corrêa enfrenta o São Bernardo na terça-feira, às 20h, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Antes, porém, o time maranhense faz o segundo jogo da final estadual com o Maranhão, no sábado, às 15h45, no Castelão. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, joga por um empate para sagrar-se campeão.