São José faz 6 a 0 e outros quatro permanecem invictos na Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro teve mais 25 partidas da oitava rodada, que abre o returno, realizadas nesta quarta-feira. Um dos destaques foi o São José, que conquistou a primeira vitória em grande estilo ao fazer 6 a 0. Manauara-AM, Portuguesa-RJ, Cianorte-PR e Novo Hamburgo-RS seguem invictos.

O São José recebeu o Patrocinense-MG e venceu por 6 a 0, alcançando oito pontos em sexto lugar do Grupo A7. Na mesma chave, Inter de Limeira e Maringá-PR lideram com 17 pontos após empatarem entre si. Os paulistas levam vantagem no saldo de gols (10 a 5). Já o Água Santa foi derrotado pelo Costa Rica-MS por 2 a 1, de virada, e está em quinto, com nove pontos.

No Grupo A1, o Manauara-AM goleou o Trem-AP por 4 a 1 e lidera com 22 pontos, 11 a mais do que o quinto colocado. No Grupo A6, a Portuguesa-RJ se manteve invicta ao empatar com o Serra-ES por 1 a 1, aparecendo em terceiro com 14 pontos.

No Grupo A8, o Novo Hamburgo se manteve invicto e venceu a primeira ao fazer 2 a 1 no Hercílio Luz-SC, que ainda não tinha perdido. Os gaúchos chegaram a seis pontos em sexto lugar. Na mesma chave, o Cianorte, também invicto, aparece em segundo lugar com nove pontos após empatar por 1 a 1 com o Barra-SC.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Manauara-AM 4 x 1 Trem-AP

Rio Branco-AC 2 x 1 Manaus-AM

River-PI 1 x 3 Moto Club-MA

Águia-PA 0 x 0 Tocantinópolis-TO

Santa Cruz-RN 1 x 2 Atlético-CE

Iguatu-CE 1 x 0 América-RN

Sousa-PB 3 x 2 Maracanã-CE

Jacuipense-BA 1 x 0 Retrô-PE

Petrolina-PE 1 x 1 CSE-AL

Sergipe-SE 0 x 1 Juazeirense-BA

ASA-AL 0 x 2 Itabaiana-SE

Iporá-GO 1 x 3 Brasiliense-DF

Real Brasília-DF 1 x 1 Crac-GO

União-MT 1 x 0 Anápolis-GO

Capital-TO 1 x 0 Mixto-MT

Real Noroeste-ES 0 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Ipatinga-MG 0 x 3 Audax Rio-RJ

Portuguesa-RJ 1 x 1 Serra-ES

Inter de Limeira-SP 2 x 2 Maringá-PR

São José-SP 6 x 0 Patrocinense-MG

Costa Rica-MS 2 x 1 Água Santa-SP

Avenida-RS 1 x 0 Concórdia-SC

Cianorte-PR 1 x 1 Barra-SC

FC Cascavel-PR 0 x 0 Brasil-RS

Hercílio Luz-SC 1 x 2 Novo Hamburgo-RS