Cruzeiro tenta quebrar tabu contra Cuiabá para se aproximar dos líderes do Brasileirão

Em meio à negociação para reforçar o clube, sob o comando de Alexandre Mattos, o Cruzeiro continua buscando se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. O time celeste enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada.

Com apenas seis jogos, o Cruzeiro aparece na 10ª posição, com dez pontos, seis a menos do que o Botafogo, o atual líder. Na última rodada, acabou sendo derrotado pelo São Paulo por 2 a 0.

O Cuiabá, por outro lado, tenta deixar a zona de rebaixamento. A primeira vitória veio diante do Criciúma e com goleada por 5 a 2. O time do Mato Grosso, no entanto, ainda é o penúltimo colocado, com quatro pontos. O curioso é que o Cruzeiro nunca venceu o Cuiabá na história. Foram apenas quatro jogos, com duas vitórias do time do Mato Grosso e dois empates.

Ainda sem contar com os novos reforços, os atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge, o Cruzeiro continuará apostando para o setor com nomes como os de Barreal, Gabriel Verón e Arthur Gomes, o último recuperado de um edema muscular na coxa.

O técnico Fernando Seabra não poderá contar com o lateral Marlon, expulso diante do São Paulo. Sem o seu lateral-esquerdo titular, o treinador deve apostar em Kaiki Bruno pelo lado do campo.

"Estamos dando estímulo a jovens jogadores e tenho certeza que vamos colher frutos a longo prazo. O time está evoluindo, está encaixando. Acredito que iremos crescer ao longo do torneio. Vamos em busca de situações mais favoráveis", disse o treinador.

Do lado do Cuiabá, ainda não se sabe se Petit contará com o atacante Deyverson, que vem treinando com o grupo. O técnico pediu para o jogador ser reintegrado, mas ainda não o relacionou. A expectativa é alta para o retorno do ex-palmeirense.

O ataque, no entanto, deve ser comandado por Isidro Pitta e Clayson, com André Luis e Eliel como opções. A tendência é que o time seja o mesmo da última rodada, exceção para Matheus Alexandre, suspenso. Railan deve ser o substituto.

"Conseguimos tirar um peso dos nossos jogadores. A vitória nos deu tranquilidade para trabalhar visando o jogo do Cruzeiro. Esperamos uma evolução. Queremos tirar o Cuiabá dessa situação o mais rápido possível", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CUIABÁ

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron, Rafa Silva e Barreal. Técnico: Fernando Seabra.

CUIABÁ - Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Jonathan Cafu e Max; Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).