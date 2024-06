Embalado por goleada histórica, Flamengo recebe Grêmio para retomar a liderança do Brasileirão

O Flamengo pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, quando enfrenta o Grêmio, a partir das 20 horas, no Maracanã, no Rio, pela oitava rodada. A expectativa é de casa cheia e ingredientes não faltam para isso. Só que, desta vez, o time titular vai ser bastante modificado principalmente por ter baixas com seus jogadores 'selecionáveis'.

Sem atuar há dez dias, quando aplicou uma goleada histórica sobre o rival Vasco por 6 a 1, o Flamengo vem de cinco vitórias seguidas, é o atual vice-líder, com 14 pontos. Está a dois do rival Botafogo, que assumiu a liderança na última terça-feira ao ganhar por 1 a 0 do Fluminense, na abertura da rodada.

Do outro lado está um Grêmio que ainda não emplacou no Brasileirão, embora tenha tido dois jogos adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Na 13ª colocação, o time comandado por Renato Gaúcho tem seis pontos e vem de duas derrotas seguidas: fora diante do Bahia, por 1 a 0, e como mandante, em Curitiba (PR), diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 0.

O Flamengo chega para o jogo com inúmeros desfalques por causa da Copa América. São cinco jogadores convocados: o lateral-direito Varela (Uruguai), o lateral-esquerdo Viña (Uruguai), o volante Erick Pulgar (Chile) e os meias Arrascaeta (Uruguai) e De la Cruz (Uruguai).

Com Ayrton Lucas entregue ao departamento médico, Tite deve improvisar o zagueiro Léo Pereira na lateral esquerda. As outras novidades no time titular são Wesley como lateral-direito, Igor Jesus como volante e Lorran na meia. Gerson vai atuar mais recuado, como segundo volante, abrindo espaço para a entrada de Luiz Araújo no ataque.

"Semana de preparação importante que, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico por vezes tem, de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas dando oportunidades a outros também que talvez se faziam merecedores antes", disse o treinador.

Apesar da sequência ruim no Brasileirão, o Grêmio conseguiu a sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O técnico Renato Gaúcho, porém, tem desfalques importantes.

O meia Villasanti e o atacante Soteldo foram convocados para defenderem Paraguai e Venezuela, respectivamente, na Copa América. Já o centroavante Diego Costa está entregue ao departamento médico, enquanto o atacante Gabriel Nunes cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.

"A sequência é difícil desde o início do campeonato. Decisão a cada três dias, viagens, esse problema grave que estamos passando no Rio Grande do Sul, jogadores longe das famílias, viajando para cima para baixo, vivendo dentro de avião e hotel, dificuldades enormes. Agora essa sequência do Brasileiro, temos que encarar, a cada três dias uma decisão", comentou Renato Gaúcho, se referindo aos jogos contra Botafogo (domingo) e Fortaleza (dia 19).

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Igor Jesus, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

GRÊMIO - Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Nathan Fernandes e JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).