Potências do Nordeste, Bahia e Fortaleza travam duelo pelo Brasileirão

As duas principais equipes do futebol nordestino medirão forças pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, Bahia e Fortaleza se enfrentam a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela oitava rodada.

Invicto há seis jogos, o Bahia é o terceiro colocado, com 14 pontos, e pode terminar a rodada na liderança. Para isso, o time comandado por Rogério Ceni precisa ganhar do Fortaleza e torcer por um tropeço do Flamengo diante do Grêmio, no Maracanã.

O Fortaleza ocupa apenas o 11º lugar, com 10 pontos, mas disputou apenas seis jogos. Ao lado apenas do Atlético-MG segue invicto. Classificado às oitavas da Copa Sul-Americana, o tricolor cearense está animado depois de ter conquistado a Copa do Nordeste pela terceira vez, ao superar nos pênaltis o CRB, no último final de semana.

Para buscar a liderança, o Bahia vai precisar superar desfalques importantes. O lateral-direito Arias foi convocado para defender a Colômbia na Copa América e o polivalente Thaciano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gilberto e Ademir, respectivamente, são os prováveis substitutos.

"Titular, a gente quer ser sempre. Mas quem vai escolher é o professor, que decide e vai estudar o Fortaleza. Vai ver quem se encaixa melhor. Independente de ser titular ou não estou pronto para ajudar. Entrando 10, 15, 20 minutos, o que for, quero dar o meu melhor", disse Ademir.

Sem muito tempo para comemorar o título da Copa do Nordeste, conquistado no último domingo, em Maceió, o Fortaleza embarcou para Salvador na manhã desta quarta-feira.

"O Fortaleza é uma equipe grande do Nordeste e tem que demonstrar isso ganhando títulos. É o terceiro título do clube (da Copa do Nordeste) e é importante para todos. Cada vez que a competição começa queremos ganhar. E queremos continuar crescendo. Temos que lutar por ainda mais", disse o técnico Juan Pablo Vojvoda.

A delegação tricolor viajou com desfalques. O principal deles é o atacante Moisés, que contundiu a coxa direita contra o CRB. O meia Calebe e o atacante Marinho continuam em recuperação, enquanto o zagueiro Kuscevic e o atacante Kervin Andrade foram convocados pelas seleções da Venezuela e do Chile para a Copa América.

Este duelo nordestino extrapola as quatro linhas porque atualmente os dois rivais são exemplos a serem seguidos por suas administrações. O Bahia vendeu 90% da SAF ao Grupo City, da Inglaterra, no início de 2023 e desde então investiu mais de R$ 145 milhões em contratações. Já o Fortaleza se transformou em SAF em setembro de 2023, mas ainda sem negociar suas ações.

"Fizemos um processo de migração, com calma, pensando em um segundo momento, no qual poderemos captar novos investimentos com a vendas de parte das ações. Entretanto, diferentemente do que foi feito em muitos dos clubes do Brasil, não queremos perder o controle do futebol. Por isso, chegamos ao entendimento de que um modelo como o do Bayern é o melhor. Vemos como uma referência e passamos a nos aprofundar", disse o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, que recentemente foi procurado pela diretoria do Corinthians, interessado em uma consultoria ou até mesmo em sua contratação.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FORTALEZA

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Ademir (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).