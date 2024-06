São Paulo encara Internacional em Criciúma de olho na liderança do Brasileirão

Em busca de aumentar a sequência de vitórias, o São Paulo vai a Criciúma (SC) encarar o Inter pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20h. No G-4, a equipe de Luis Zubeldía pode chegar à liderança do Brasileirão com uma vitória combinada a resultados paralelos. A partida será no Estádio Heribelto Hülse, do Criciúma, devido aos estragos causados pela enchente no Rio Grande do Sul.

O São Paulo conta com a euforia dos últimos resultados, mesmo com o tempo parado na Data Fifa. A equipe entrou no G-4 após vitória contra o Cruzeiro, no MorumBis, na última rodada. Além dos três pontos, o jogo aumentou a invencibilidade de Zubeldía.

Mais do que sequência invicta desde que o técnico argentino chegou, o São Paulo se vê próximo da liderança do campeonato. A equipe tem 13 pontos e ocupa a quarta colocação. Na ponta, o Botafogo, que já jogou na rodada e venceu o Fluminense por 1 a 0, tem 16. Caso o São Paulo vença, iguala a equipe carioca em pontos e vitórias (cada um com cinco), mas a supera em saldo de gols. Porém, a tarefa não depende apenas do time tricolor. Além de vencer, o São Paulo depende que Flamengo, Bahia e Athletico-PR não vençam Grêmio, Fortaleza e Criciúma, respectivamente, também nesta quinta-feira.

Para fazer pelo menos o seu próprio papel, a equipe conta com um retorno 'novo'. Wellington Rato retorna depois de duas lesões no tornozelo esquerdo, sofridas no dia 4 de abril. O último jogo do camisa 27 foi a derrota por 2 a 1 para o Talleres, na estreia Libertadores, ainda sob comando de Thiago Carpini. Esta pode ser, portanto, a primeira partida com Zubeldía.

O lateral-direito Igor Vinícus e o atacante Luciano também voltam, depois de cumprirem suspensão contra o Cruzeiro. A tendência é que ambos retornem para a equipe titular. Os jovens Juan e Moreira, que iniciaram a partida contra a equipe mineira, voltam para o banco de reservas.

Dois jogadores passam a não estar disponíveis para Zubeldía devido à Copa América. O goleiro Rafael está com Dorival Júnior, na seleção brasileira. Já o meia Damián Bobadilla integra a delegação paraguaia. Jandrei deve assumir a meta. No meio, Luiz Gustavo pode aparecer iniciando a partida.

Do outro lado, o São Paulo encontra um Internacional com bom aproveitamento no Brasileirão. A equipe de Eduardo Coudet tem apenas cinco jogos, mas, com três vitórias, tem o mesmo aproveitamento que o líder Botafogo.

Em campo, porém, o momento é mais tenso. O time penou para conseguir a vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, ao bater o Delfín, do Equador. Para o confronto contra o São Paulo, o Inter não terá Sergio Rochet, Enner Valencia e Rafael Borré, que estão com as seleções uruguaia, equatoriana e colombiana, respectivamente. O clube gaúcho, aliás, confirmou que vai receber o Corinthians pela 10ª rodada do Brasileirão no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A partida será dia 19, às 21h30.

MICHEL ARAÚJO FICA ATÉ 2027

Na véspera do jogo desta quinta-feira, o São Paulo anunciou que exerceu o direito de compra de Michel Araújo junto ao Fluminense. O uruguaio estava emprestado pelo clube carioca até o fim do ano. O novo contrato vai até dezembro de 2027.

Pela equipe tricolor, o meia foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei em 2024. Os valores do negócio não foram divulgados, mas se aproximam de R$ 10 milhões. O jogador chegou ao clube em setembro de 2023. Desde então foram 69 jogos, quatro gols e cincos assistências. Ele destaca-se com a polivalência, que encantou a torcida são-paulina e ganhou confiança da comissão técnica.

"Estamos felizes pela renovação do Michel Araujo até 2027. Ele é muito do projeto que a gente acredita no São Paulo, com jogadores que venham com comprometimento e entendam a grandeza que é jogar numa instituição do tamanho do São Paulo. Ele já entregou muito, todos gostam dele aqui e desempenha várias funções táticas", avaliou o diretor de futebol, Carlos Belmonte.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

INTERNACIONAL - Fabrício; Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando; Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado.

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Heribelto Hülse, em Criciúma (SC).