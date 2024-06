Edin Terzic deixa o cargo de técnico do Borussia Dortmund após vice da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund anunciou, nesta quinta-feira, o fim do ciclo do técnico Edin Terzic. O clube informou, por meio de um comunicado, que o treinador pediu a rescisão de contrato. O seu vínculo iria até o meio do ano que vem.

No início do mês, sob o seu comando, o time alemão chegou à final da Liga dos Campeões e ficou com vice-campeonato ao ser derrotado no jogo decisivo pelo placar de 2 a 0 para o Real Madrid, em Londres.

"Depois do jogo em Wembley, solicitei uma reunião com a diretoria. Depois de 10 anos no BVB (Dortmund), incluindo cinco na comissão técnica e dois e meio como treinador principal, sinto que o Borussia deveria começar um novo ciclo com um outro treinador", disse Terzic em nota divulgada pelo time alemão.

Sem nome para assumir a função de imediato, o Borussia deve ir ao mercado atrás de um novo treinador. Existe ainda a possibilidade ainda de Nuri Sahin, atual assistente técnico, ocupar o posto.

No comunicado, Terzic externou sua gratidão ao Borussia e explicou a sua opção por escrever uma nova página em sua trajetória como treinador. "Quem me conhece sabe que esta foi uma decisão muito difícil de tomar nas últimas semanas. Mas depois de intensas discussões, o meu sentimento fundamental não mudou. Desejo o melhor ao Borussia."

Apesar de ter levado o time à final do principal torneio de clubes da Europa, o ano de Terzic à frente do Borussia foi marcado por momentos de oscilação. Este ano, o Dortmund terminou em quinto lugar no Campeonato Alemão, o pior resultado em nove anos, e foi eliminado da Copa da Alemanha nas oitavas.

Após o pedido de desligamento do treinador, a diretoria também se posicionou. "Passamos muita coisa juntos e gostei de trabalhar ao lado de Edin para atingir nossos objetivos", disse o diretor esportivo Sebastian Kehl. "Ele sempre estará associado aos nossos sucessos dos últimos anos e nos veremos novamente. Ele agora seguirá seu próprio caminho."

No Borussia, Terzic conquistou a Copa da Alemanha como técnico interino em 2021 e foi vice-campeão do Campeonato Alemão atrás do Bayern de Munique em 2023, perdendo o título pelo saldo de gols após empate no último jogo da temporada.