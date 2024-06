Vasco se despede do zagueiro chileno Medel, aprovado nos exames médicos do Boca Juniors

O experiente zagueiro chileno Gary Medel não é mais jogador do Vasco. Nesta quinta-feira, o clube carioca se despediu do jogador, que passou por exames médicos no Boca Juniors e fechou com o clube argentino para a sequência da temporada.

"O Vasco da Gama chegou a um acordo com o zagueiro Gary Medel para rescisão do contrato em acordo com o atleta. O chileno chegou ao clube em julho de 2023 e atuou em 34 partidas", anunciou o fim da parceria o Vasco.

O clube aproveitou para desejar sorte ao chileno, que ajudou na permanência do clube na elite do Brasileirão no ano passado. "Nosso agradecimento ao Medel pelos serviços prestados e por honrar a camisa do Gigante da Colina. Desejamos sucesso na carreira."

Com a saída de Medel e com o também veterano Maicon, de 34 anos, cometendo muitos erros, o Vasco vasculha o mercado atrás de um novo nome para a defesa e avalia a contratação de Raul Gustavo, encostado no Corinthians.

Ainda nesta quinta-feira, Medel iniciou seus trabalhos no Boca Juniors. "Tudo ok, Gary. Medel passou por exames médicos de rotina antes de seu primeiro treino como jogador Xeneize", divulgou o Boca Juniors, mostrando o chileno encarando bateria de exames antes de ir ao gramado para conhecer os novos companheiros.