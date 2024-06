Técnico quer contratações

Artur Jorge admitiu, ainda, que espera ter um elenco ainda mais forte no segundo semestre. Embora considere o grupo atual forte, o treinador quer uma concorrência ainda maior por uma vaga no time titular.

"Honestamente, espero, sim. Dentro de um elenco que acho que é muito bom, há posições que precisamos aumentar a competitividade interna. Não estou dizendo que vamos contratar um jogador para ser titular absoluto, mas, sim, que precisamos acrescentar valor", analisou o português.

Em julho, o Fogão terá as chegadas do volante Allan e do atacante Igor Jesus.