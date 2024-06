Chapecoense quebra jejum de sete jogos e vence o Amazonas pela Série B

Enfim a Chapecoense se reencontrou com a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a décima rodada, nesta quinta-feira, o time de Chapecó (SC) pôs fim a um jejum de sete jogos sem vencer, ao superar o Amazonas por 1 a 0, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

A última vitória tinha acontecido diante do Guarani, por 1 a 0, no dia 26 de abril, ainda pela segunda rodada. De lá para cá, acumulou cinco empates e duas derrotas.

O gol de Bruno Leonardo também fez a Chapecoense se afastar da zona de rebaixamento, subindo para o 12º lugar, com 14 pontos. Ultrapassando justamente o Amazonas, que caiu para o 13º, com 11.

Jogando diante da torcida, o Amazonas teve o domínio nos minutos iniciais, trocando mais passes e levando vantagem na posse da bola. Matheus Serafim teve a chance de abrir o marcador, mas mandou para fora. O time viria assustar novamente com Sassá, que também errou o alvo.

A Chapecoense era reativa e apostou mais nos contra-ataques. O time catarinense só foi levar perigo na reta final, em chutes de longa distância de Rafael Carvalheira, Foguinho e Mancha, todos passando para fora.

Na segunda etapa, o Amazonas voltou com o mesmo domínio, empilhando chances na área, mas sem pontaria. Mesmo defensiva, a Chapecoense se valia da bola parada para chegar ao ataque. Após cobrança de escanteio, Marcelinho desviou e Bruno Leonardo cabeceou para abrir o placar, aos 22 minutos.

A vantagem deixava a Chapecoense tranquila em campo, até que aos 31 minutos, Giovanni Augusto se estranhou com o goleiro Marcão, levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Amazonas se lançou ao ataque. Fabiano subiu mais alto que a defesa catarinense, mas parou no travessão, na melhor chance do empate e de evitar a derrota.

O Amazonas volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Novorizontino, às 21 horas, no interior de São Paulo. Já a Chapecoense abre a 11ª rodada na segunda-feira, contra o Operário-PR, na Arena Condá, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 0 X 1 CHAPECOENSE

AMAZONAS - Marcão; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Pará (Matheusinho), Diego Torres (Barros) e Rafael Tavares (Jô); Matheus Serafim (William, Barbio), Sassá (Bruno Lopes) e Enio. Técnico: Rafael Lacerda.

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; JP Galvão (Marcelinho), Bruno Leonardo, Habraão e Mancha; Foguinho (João Paulo), Auremir (Tárik), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho (Marcinho) e Thayllon (Régis Tosatti).Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Bruno Leonardo, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Torres, Diogo Silva e Marcão (Amazonas); JP Galvão e João Paulo (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Giovanni Augusto (Chapecoense).

ÁRBITRO - Murilo Ugolini Klein (PR).

RENDA - R$ 40.740,00.

PÚBLICO - 6.752 torcedores.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).