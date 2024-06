Guarani leva a crise para Florianópolis diante do Avaí pela 10ª rodada da Série B

Na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, sem técnico e em crise, o Guarani vai enfrentar o Avaí, nesta sexta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 10ª rodada.

Com sete derrotas e preocupado com o rebaixamento à Série C, o time de Campinas tenta quebrar uma sequência de cinco jogos sem vitória, sendo quatro derrotas e um empate, amargando a lanterna, com quatro pontos. Após a derrota, por 1 a 0, para Operário-PR, a diretoria demitiu o técnico Júnior Rocha e agora busca um novo treinador, que pode ser Pintado, ex-Portuguesa. Ele seria o terceiro comandante só nesta Série B, uma vez que o time começou com Claudinei Oliveira. Neste jogo, o time vai ter Marcelo Cordeiro como interino.

O cenário fica pior ainda ao Guarani porque o Avaí atuará em casa, tem 17 pontos e briga pela liderança. Não perde desde a segunda rodada, ainda em abril, e acumula sete jogos de invencibilidade.

O time campineiro só leva vantagem no retrospecto. Em 17 jogos, o Guarani tem nove vitórias, contra seis do Avaí e mais dois empates.

Além disso, nas últimas quatro vezes em que os times se enfrentaram, os campineiros venceram em todas as oportunidades. A última vez aconteceu na própria Ressacada, na 20ª rodada da Série B 2023, quando os paulistas venceram por 2 a 1.

No outro jogo, o Santos também é outro paulista que tenta afastar a má fase. Afinal perdeu seus últimos três jogos, uma sequência inimaginável antes do início da competição: Novorizontino (3 a 1), Botafogo (2 a 1) e América-MG (2 a 1).

Com 15 pontos, em quinto lugar e pela primeira vez fora da zona de acesso, o Santos vai até Ponta Grossa (PR) pegar o Operário-PR, também com 15, mas em oitavo por ter menos vitórias e menor saldo de gols do que seus concorrentes diretos. A bola rola no estádio Germano Krüger, a partir das 19h.

Esta será a quarta vez em que os times se enfrentarão na história, mas a primeira em jogos oficiais. Anteriormente, os adversários se encontraram em 1958, quando o Santos venceu por 2 a 0, em 1979, com nova vitória paulista, por 3 a 1, e a última em 1988, há 36 anos, quando o Santos mais uma vez saiu vencedor, desta vez, por 1 a 0.

A rodada segue no sábado, com mais três jogos. Às 15h30, o América Mineiro recebe o CRB, no Independência. Em sequência é a vez da Ponte Preta medir forças diante do Novorizontino, no Estádio Moisés Lucarelli, a partir das 17h. Mais tarde, às 18h, o Ituano encara o Paysandu, no estádio Novelli Júnior.

No domingo acontecerão outras quatro partidas. Às 11h começa o duelo entre Botafogo-SP e Vila Nova, em Ribeirão Preto, seguido por Brusque e Ceará às 16h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). A partir das 18h30, Goiás e Coritiba se encontram no estádio Hailé Pinheiro, simultaneamente a Sport e Mirassol, na Arena de Pernambuco.

Confira os jogos da 10ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Operário-PR x Santos

21h

Avaí x Guarani

SÁBADO

15h30

América-MG x CRB

17h

Ponte Preta x Novorizontino

18h

Ituano x Paysandu

DOMINGO

11h

Botafogo-SP x Vila Nova

16h

Brusque x Ceará

18h30

Goiás x Coritiba

Sport x Mirassol