Brasil sobe uma posição no ranking feminino da Fifa antes da Olimpíada de Paris-2024

A 42 dias dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção brasileira feminina de futebol subiu uma posição no ranking da Fifa, atualizado nesta sexta-feira. A equipe nacional ocupa agora a nona colocação da lista. A liderança pertence à Espanha, atual campeã mundial, que sustentou a boa vantagem na primeira colocação.

O Brasil soma 1.948,87 pontos, logo atrás do Canadá, com 1.951,64, e à frente da Coreia do Norte, que soma 1.943,66. As três seleções subiram uma colocação cada diante da queda de três posições da Holanda, atual 11ª, com 1.936,12.

A subida da seleção se deve às recentes vitórias em amistosos preparatórios para a Olimpíada. A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias aplicou duas goleadas de 4 a 0 sobre a Jamaica no início do mês.

A equipe da Espanha manteve a primeira colocação, com 2.099,89 pontos, sendo seguida pela França, com 2.029,52, que subiu uma posição na atualização desta sexta. Em outras mudanças no Top 10, a Inglaterra (3º) e os Estados Unidos (5º) perderam um posto cada, enquanto a seleção da Alemanha galgou um degrau (4º).

A próxima atualização do ranking da Fifa está marcada para o dia 16 de agosto, logo após o fim da Olimpíada, que será encerrada no dia 11.

Confira abaixo a lista das 20 melhores seleções do mundo:

1º - Espanha, 2.099,89 pontos

2º - França, 2.029,52

3º - Inglaterra, 2.023,47

4º - Alemanha, 2.018,49

5º - Estados Unidos, 2.015,95

6º - Suécia, 1.995,33

7º - Japão, 1.975,97

8º - Canadá, 1.951,64

9º - Brasil, 1.948,87

10º - Coreia do Norte, 1.943,66

11º - Holanda, 1.936,12

12º - Austrália, 1.889,99

13º - Dinamarca, 1.879,63

14º - Islândia, 1.854,57

15º - Itália, 1.849,91

16º - Noruega, 1.843,89

17º - Áustria, 1.829,6

18º - Bélgica, 1.808,15

19º - China, 1.804,37

20º - Coreia do Sul, 1.794,29