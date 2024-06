Torcida da Escócia 'invade' Munique para apoiar seleção em jogo de abertura contra anfitriões

Adversária da Alemanha no confronto que abre a Eurocopa nesta sexta-feira, a Escócia vai contar com um importante fator extracampo no torneio. Dezenas de milhares de fãs chegaram a Munique nos últimos dias, transformando as ruas numa mistura de cor e barulho.

A Escócia não disputa uma partida do campeonato europeu de seleções no exterior desde 1992. Tanto tempo sem poder acompanhar a seleção aumentou o fanatismo dos fãs por sua equipe.

Tamanha movimentação mexeu até com os ânimos dos jogadores da Escócia, que ficaram surpresos pelo apoio em grande escala. "Parece que a maior parte do país está aqui", disse o lateral-esquerdo Andy Robertson.

Nas ruas, os torcedores visitantes aparecem vestindo kilts (peça de roupa do tipo saia) e agitando bandeiras do país. Além dos trajes característicos, os escoceses tiraram o dia para dançar e cantar utilizando a tradicional gaita de foles. A maioria dos pubs e bares de Munique ficaram lotados.

A Escócia disputou a Euro-2020, adiada pela pandemia. O torneio, no entanto, foi realizado em vários países diferentes com restrições de viagens por causa do coronavírus. Antes disso, a equipe não se classificava para uma grande competição desde a Copa do Mundo de 1998, na França.

"Acho que todos devemos estar orgulhosos", disse o técnico da Escócia, Steve Clarke. "A última vez que participamos de um grande torneio no exterior foi em 1998, na França (Copa do Mundo). É por isso que a nação está tão entusiasmada, eu acho."

A Federação Escocesa estimou em março que 100 mil torcedores iriam para a Alemanha. A mídia britânica está reportando o dobro desse número nesta Eurocopa. A maioria dos torcedores chegou de avião, trem ou automóvel, mas outros viajaram por métodos menos convencionais como a bicicleta.

A Escócia integra o Grupo A. Depois de encarar a Alemanha, os escoceses enfrentam a Suíça pela segunda rodada, na próxima quarta-feira. O último jogo da fase de classificação vai ser diante da Hungria, no dia 23 deste mês.