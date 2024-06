Piquerez quer Palmeiras com atitude diante do Atlético-MG: 'Sabemos nossos pontos fortes'

Enfrentar um dos candidatos ao título e ainda por cima fora de casa. Esse é o desafio do Palmeiras para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols na vitória de 2 a 0 sobre o Vasco, Piquerez quer o time paulista jogando com atitude, no duelo desta segunda-feira, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, em busca de mais um bom resultado.

"O Atlético-MG tem um time muito forte, ainda mais jogando na casa deles, com o apoio da torcida. Vai ser um compromisso difícil, mas sabemos dos nossos pontos fortes. Vamos planejar nossa estratégia para fazer um bom jogo", afirmou o lateral-esquerdo.

Em um início de competição onde o equilíbrio é a grande marca, apenas um ponto separa palmeirenses (14) de atleticanos (13). Na sexta colocação, a equipe paulista tenta, enfim, embalar no Nacional.

"Temos que manter a intensidade. Conseguimos uma sequência de vitórias no Brasileiro e vamos agora em busca da terceira contra o Atlético-MG", afirmou o jogador que teve uma atuação de destaque diante do Vasco. O uruguaio marcou o primeiro gol do triunfo sobre os cariocas.

"O gol foi importante pessoalmente para retomar a confiança depois de não ir para a seleção (ficou de fora da lista de relacionados do Uruguai para a Copa América). Conseguimos abrir o placar e tivemos uma bela atuação", comentou o atleta.

O Palmeiras treinou nesta sexta-feira na Academia de Futebol já de olho na rodada do final de semana. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Já o restante do grupo participou de um treinamento coletivo que contou com atletas da equipe sub-20.