Não adianta fazer bico

Na beirinha da zona de rebaixamento, o Fluminense não tem margem para errar. Há cinco rodadas sem vencer, o Tricolor vê no confronto direito com Atlético-GO, hoje, às 21h, no Maracanã, uma chance de respirar aliviado e subir na tabela do Brasileiro. Por outro lado, um tropeço pode colocar o time no Z-4.

Apesar do ano passado mágico, o cenário atual é de terra arrasada. Além de ter sido vazado em todos os jogos, o Flu tem a terceira pior defesa da competição, com 14 gols sofridos. Só uma repaginada total pode acabar com o drama, que não condiz com o forte elenco, e hoje não tem meio-termo. Uma vitória representa um salto provisório para a 13ª posição, enquanto a derrota garante a entrada na zona da degola. Com empate, os tricolores terão que secar Grêmio, Vasco, Corinthians, Criciúma, Cuiabá e Vitória.

O adversário ainda costuma ser pedra no sapato do Fluzão. A última vitória sobre o Atlético-GO aconteceu em setembro de 2020, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Desde então, foram cinco derrotas e um empate.

Cabe a Fernando Diniz, cada vez mais contestado, reinventar ou encontrar no elenco soluções para seus problemas. Enquanto Thiago Silva não estreia, a zaga parece ser o maior deles, mas hoje conta com a volta de Felipe Melo, poupado na derrota por 1 a 0 para o Botafogo.