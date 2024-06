Red Bull Bragantino enfrenta o Juventude em busca da reabilitação no Brasileiro

O Red Bull Bragantino não quer perder de vista os primeiros colocados do Brasileirão e para isso precisa de uma vitória neste sábado, sobre o Juventude, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), na abertura da nona rodada.

A derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, em casa, na última terça-feira, fez o Red Bull Bragantino cair para o nono lugar, com 12 pontos. Invicto há quatro partidas, o Juventude vem próximo na tabela, na 12ª colocação, com 10.

No time paulista, Pedro Caixinha tem desfalques. Como os laterais Juninho Capixaba e Nathan Mendes receberam o terceiro amarelo, o atacante Eduardo Sasha foi expulso no último jogo. Na Copa América com a seleção do Equador, o lateral Andrés Hurtado segue de fora.

Mas o treinador português também tem boas notícias. O zagueiro Pedro Henrique e o atacante Vitinho estão à disposição depois de cumprirem suspensão automática. Apenas o defensor, porém, deve ser titular.

"Vai ser um jogo complicado. É uma equipe que tem comportamentos interessantes, sabe bem como joga, quando tem que pressionar alto, quando tem que transitar... Tem um misto de jogadores experientes, como o Nenê, com jovens com intensidade. Com certeza, um jogo difícil", analisou Caixinha.

Embora tenha sido lembrado pelo treinador adversário, Nenê não deve estar em campo. A comissão liderada por Roger Machado estuda poupar o meia de 42 anos. Desfalque certo no Juventude é o volante Jadsom, que recebeu o terceiro amarelo no empate com o Vitória, por 1 a 1. Por outro lado, o lateral João Lucas retorna de suspensão.

"Precisamos saber que o Campeonato Brasileiro não perdoa aqueles que não matam o jogo. Está bem no jogo, criou as melhores oportunidades? Mata, define. Não dá chance para o adversário", alertou o treinador do Juventude.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X JUVENTUDE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama e Mandaca; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).