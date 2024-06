Cruzeiro anuncia acordo com Ceará e contrata zagueiro Jonathan Jesus por cinco anos

Com a intenção de formar um time mais competitivo para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anunciou a contratação do zagueiro Jonathan Jesus. O jogador foi contratado em definitivo junto ao Ceará e é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar um contrato de cinco anos.

Segundo o Ceará, o Cruzeiro desembolsou R$ 8,25 milhões para contratação do defensor, valor que será pago em parcelas. O time cearense, inclusive, ficará com 10% dos direitos econômicos dos 90% que lhe pertenciam.

O zagueiro é fruto das categorias de base do Ceará e tem apenas 20 anos. Ele chegou ao profissional no ano passado e já soma 15 jogos, sendo 13 apenas na atual temporada, quando foi titular em nove delas. Dentro do clube é visto como um atleta de muito potencial.

O atleta é a quarta contratação liderada por Pedro Lourenço (as primeiras foram as aquisições de Cássio, Kaio Jorge e Lautaro Díaz), novo dono da SAF cruzeirense, e Alexandre Mattos, CEO do clube. Assim como o trio, ele só poderá ser inscrito no Brasileirão a partir do dia 10 de julho, na reabertura da janela de transferências.

Com 13 pontos, o Cruzeiro realiza uma campanha surpreendente até aqui no Campeonato Brasileiro. Em sete jogos, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, com um aproveitamento de 61%. Em seu último compromisso pelo torneio, a equipe mineira derrotou o Cuiabá por 2 a 1.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 18h30 para enfrentar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do Brasileirão.