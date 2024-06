Luis de la Fuente afasta favoritismo espanhol na Eurocopa e mira confronto com a Itália

A ótima estreia da Espanha na Eurocopa, com vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, neste sábado, em Berlim, animou o treinador Luis de la Fuente, que, por outro lado, tratou de frear a empolgação em relação à sua equipe.

"Estou muito feliz, principalmente pelos jogadores, que estão muito unidos e são uma família, mas precisamos ter a máxima prudência. Esta é a mensagem que queremos passar. É preciso ter muita calma, profissionalismo e tranquilidade para atingir os objetivos", afirmou o treinador após a partida de estreia do Grupo B, rechaçando o favoritismo da Espanha ao título. "Não pensamos em ser campeões, precisamos atravessar cada etapa. Vamos dar pequenos passos para tentar chegar à final, mas o caminho é muito difícil."

De la Fuente elogiou seus comandados pela atuação diante dos croatas, mas já está com a cabeça voltada para o importante confronto com a Itália, na quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da competição.

"Fizemos uma partida completa, atacamos com velocidade, defendemos com segurança e os atletas mantiveram a atenção e a concentração durante os 90 minutos", disse. "Daqui a cinco dias teremos outra partida importantíssima contra a Itália e já precisamos pensar nela", comentou.

Para o meia Fabián Ruiz, considerado o melhor jogador em campo, a vitória na estreia motiva a equipe para os próximos compromissos. "É importante começar com uma vitória, ela nos dá confiança, principalmente contra uma grande equipe como a Croácia", afirmou o jogador, que deu o passe para o gol de Morata e anotou o segundo da Espanha, além de acertar 90% dos passes que distribuiu. "Não sei se somos favoritos, mas vamos lutar para ir à final", destacou.

Luis de la Fuente ressaltou a importância do atleta do Paris Saint-Germain para a Espanha. "O Fabián é um jogador de grande potencial e representa todos os jogadores que estão na sombra e merecem mais reconhecimento", disse o treinador, a respeito da importância do meia, embora ele não seja muito badalado na mídia.