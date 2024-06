Luan se emociona no adeus e agradece ao Palmeiras: 'Sou mais um palmeirense apaixonado'

O zagueiro Luan foi recebido por torcedores na Sala de Troféus do Palmeiras, na última quinta-feira, em sua despedida do clube. Negociado com o Toluca, do México, o atleta de 31 anos se emocionou ao relembrar sua trajetória na equipe que defendeu por oito anos.

"Lembro quando cheguei aqui e disse que era para tornar o Palmeiras cada vez maior. Hoje estou saindo pela porta da frente, com o respeito do torcedor e o Palmeiras verdadeiramente maior. Sou mais um palmeirense apaixonado que estará sempre torcendo pelo nosso time", afirmou o jogador, que conquistou 12 taças pelo clube.

Titular nas finais da Libertadores de 2020 e 2021, Luan disputou 265 jogos, fez oito gols e deu sete passes para gols dos companheiros. Além das conquistas continentais, ele festejou três Brasileiros, quatro Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

"Nem nos meus melhores sonhos esperava ter o meu nome gravado na história do clube, então fizemos um bom trabalho juntos. Não conquistei nada sozinho, foi com a ajuda de todos, não só os jogadores, mas todos os que formam o Palmeiras hoje. Estou feliz e honrado por tudo o que vivi", comentou Luan.

Acompanhado da família, o zagueiro também foi homenageado no intervalo da partida com o Vasco, no Allianz Parque, na quinta-feira, quando recebeu uma placa da presidente Leila Pereira e teve seu nome gritado pelos torcedores.

"Isso aqui é uma família, e me sinto honrado por ter me tornado parte dela. A palavra que resume esse sentimento é gratidão", disse o zagueiro.