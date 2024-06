América-MG supera o CRB de virada e mantém a liderança isolada da Série B

O América-MG continua na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em partida válida pela 10ª rodada, recebeu o CRB, na Arena Independência, e buscou a virada, por 2 a 1, para se manter no topo.

Com a segunda vitória consecutiva na divisão de acesso, o time mineiro chegou a 21 pontos e se manteve na ponta da tabela de classificação, com um ponto de vantagem para o Avaí, vice-líder com 20, que bateu o Guarani na sexta-feira. Do outro lado, os alagoanos estacionaram em oito e na 15ª colocação, com apenas dois de diferença para o Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento.

A vitória mineira passou pelos pés do meia Benítez, que como um verdadeiro maestro, iniciou a jogada do primeiro gol e deu o passe para o segundo, sendo essencial para este triunfo do time de Belo Horizonte.

Buscando retomar a liderança, quem se lançou ao ataque desde o apito inicial foi o América-MG. Logo aos cinco minutos, Benítez cruzou na medida para Fabinho, que parou em grande defesa de Matheus Albino.

Porém, quem sorriu primeiro foi o time alagoano. Aos 18, João Pedro tabelou com Anselmo Ramon e cruzou na medida para Léo Pereira tocar para o fundo do gol e abrir o placar para o CRB. O time da casa respondeu com Benítez, aos 21, mas Albino salvou mais uma.

O mesmo aconteceu aos 30, quando o camisa 10 do América chutou no canto, e o paredão alagoano salvou mais uma vez. Aos 45, foi a vez de Renato Marques tentar, mas mandar para fora. Assim, o CRB foi para o intervalo com 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, porém, o América mostrou que faria de tudo pela vitória. Logo aos dois minutos, Fabinho cruzou rasteiro para Juninho, que na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o gol e deixar tudo igual.

Aos 10, foi a vez de Fabinho aproveitar um passe na medida de Benítez e chutar cruzado, sem chances para Matheus Albino, virando o placar para o time mineiro. A situação do CRB ficou ainda pior aos 20, quando Gustavo Henrique fez falta dura em Benítez e foi expulso.

Com vantagem numérica e no marcador, o América passou a administrar o resultado e anular as chances adversárias. O time da casa ainda teve algumas oportunidades de ampliar, mas desperdiçou, e o jogo acabou 2 a 1 para os mineiros.

Os times voltam a campo para a 11ª rodada da Série B ainda nesta semana. Na terça-feira (18), o CRB vai até Belém (PA) para encarar o Paysandu, às 21h30. No dia seguinte, é a vez do América-MG medir forças diante do Coritiba, no mesmo horário, no estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 CRB

AMÉRICA - Dalberson; Daniel Borges, Éder, Júlio e Nicolas; Alê, Juninho (Felipe Amaral), Moisés (Wallisson) e Benítez (Brenner); Fabinho (Vitor Jacaré) e Renato Marques (Adyson). Técnico: Cauan de Almeida.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Darlisson e Jorge (Matheus Ribeiro); Falcão, João Pedro e Gegê (Rômulo); Rai, Anselmo Ramon (João Neto) e Léo Pereira (Getúlio). Técnico: Eudes Pedro (auxiliar).

GOLS - Léo Pereira, aos 18 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos dois, e Fabinho, aos 10 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Borges (América-MG); Léo Pereira, Matheus Albino, João Pedro (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Henrique (CRB).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).