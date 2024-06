Entenda por que o atacante Dudu decidiu trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro

A transferência de Dudu para o Cruzeiro pegou torcedores celestes e do Palmeiras de surpresa neste sábado. No entanto, a negociação entre as duas equipes caminha desde a última semana, quando o atacante recebeu a proposta e manifestou o interesse em trocar de clube.

O Estadão apurou que o principal motivo para Dudu querer trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro foi financeiro. A proposta feita pelo clube celeste apresentou uma valorização de cerca de R$ 300 mil nos vencimentos do atleta, que atualmente giram em torno de R$ 2 milhões por mês.

O camisa 7 entendeu que a proposta era financeiramente irrecusável e comunicou a direção do Palmeiras sobre o interesse em ser negociado. Diante da preferência de Dudu, a direção do Palmeiras decidiu atender a solicitação do atacante e deu início às tratativas com o Cruzeiro pela transferência.

A negociação foi concluída somente neste sábado, quando o time celeste tornou público o acordo. O time alviverde deve receber pela venda entre US$ 3 e 4 milhões (R$ 16 e 21,4 milhões, na cotação atual).

Na próxima semana, Dudu deve realizar exames médicos, e o Palmeiras confirmará oficialmente a transferência somente após a assinatura do contrato. Por ora, o clube alviverde não tem definido como será a despedida do atleta. Na última quinta-feira, após quase 10 meses se recuperando de ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco, o atacante ficou à disposição no banco de reservas durante o jogo com o Vasco pelo Brasileirão.

Dudu, de 32 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e depois passou por Coritiba, Grêmio e Dynamo de Kiev, da Ucrânia, antes de desembarcar na equipe alviverde. O atacante fez 433 jogos pelo Palmeiras até aqui e marcou 88 gols. O camisa 7 conquistou Copa do Brasil (2015), Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), Paulistão (2020, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Nesse período no clube, teve apenas uma breve saída por empréstimo para o Al-Duhail, do Catar, entre 2020 e 2021.