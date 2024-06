De volta a São Januário, Vasco enfrenta o Cruzeiro por 1ª vitória com Álvaro Pacheco

Vindo de duas derrotas seguidas sob o comando do técnico Álvaro Pacheco, o Vasco volta a atuar em São Januário, no Rio, em busca de reação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, recebe o Cruzeiro pela nona rodada. O adversário, em melhor situação, busca a segunda vitória seguida para colar no G-4.

O português Álvaro Pacheco não teve vida fácil no começo de seu trabalho em solo brasileiro. Afinal, pegou Flamengo e Palmeiras, justamente os dois times que vêm dividindo títulos tanto no Brasil como no continente.

As derrotas em si não eram para ser tão alarmantes, mas a forma como se deram somadas aos maus resultados anteriores deixam o clima pesado. Contra o Flamengo, foi goleado por 6 a 1 no Maracanã. Diante do Palmeiras, perdeu por 2 a 0, mas viu o adversário dominar a partida.

Falhas na marcação e falta de criação são problemas constantes e o time só não sofreu um novo placar elástico por conta de outra grande atuação do goleiro Léo Jardim, um dos poucos a ser poupados pelos protestos recentes da torcida.

O Vasco estacionou nos seis pontos e está bem perto da zona de rebaixamento. De volta a São Januário, contra um adversário que vem se reestruturando e não está entre as potências nacionais, se vê obrigado a vencer. As duas vitórias que conquistou até agora, contra Grêmio e Vitória, ambas por 2 a 1, foram em seu estádio e com o apoio dos seus torcedores.

Respiro no setor criativo do Vasco, o meia Payet, que já foi desfalque contra o Palmeiras por conta de uma lesão na coxa, deve seguir fora. O volante Sforza, que recebeu o terceiro cartão amarelo, é outra baixa, assim como o defensor Robert Rojas. Substituído após choque de cabeça, ele está bem, mas só pode voltar a campo cinco dias depois, conforme protocolo da Fifa.

A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão. Ele pode assumir justamente o lugar de Rojas, caso o técnico mantenha a linha defensiva com três, junto com Maicon e Léo. O português, porém, só gosta de confirmar a escalação momentos antes do jogo.

Apesar do mau momento, Álvaro Pacheco se apegou a dar méritos à qualidade dos adversários. "O Vasco teve dois jogos difíceis, contra times que brigam para ser campeões, mas teve um crescimento a nível de coragem. Disputamos com o Palmeiras em um nível forte. O crescimento tem que ser de forma sustentada, mas daquilo que foi o jogo contra o Flamengo, fomos mais consistentes."

Na última partida, o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2 a 1, no Mineirão, e alcançou 13 pontos, com um jogo a menos. Em uma evolução após mudança de diretorias na SAF, o time mineiro busca a segunda vitória seguida pela primeira vez no Brasileirão.

Para isso, precisará melhorar seu desempenho fora de casa. Em quatro jogos, venceu Atlético-GO, por 1 a 0, empatou com o Fortaleza, por 1 a 1, e perdeu para Atlético-MG, por 3 a 0, e São Paulo, por 2 a 0.

Para montar o time, o técnico Fernando Seabra não poderá contar com o meia Matheus Pereira. Apesar da negociação com o jogador de 28 anos dar certo, com novo contrato até 2026, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque. Vitinho e Japa são opções.

Na lateral-esquerda, Marlon retorna após suspensão e briga pela posição com Kaiki Bruno, titular diante do Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CRUZEIRO

VASCO - Léo Jardim; João Victor, Maicon e Léo; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames e Lucas Piton; Rossi, Vegetti e David. Técnico: Álvaro Pacheco.

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero e Vitinho; Rafa Silva, Barreal e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).