Grêmio e Botafogo fazem duelo dos opostos no Espírito Santo

Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo, a partir das 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, atrás de objetivos diferentes. A partida será realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Impossibilitado de utilizar a sua Arena por conta da tragédia envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio escolheu atuar no Espírito Santo devido à logística. Na última quinta-feira, encarou o Flamengo no Rio de Janeiro e perdeu por 2 a 1.

Essa foi a sua terceira derrota seguida no Brasileirão. Com dois jogos pendentes, o time gaúcho tem apenas seis pontos e está próximo da zona de rebaixamento. O Botafogo, por outro lado, vem de duas vitórias e, com 16 pontos, pode assumir a liderança.

Diante da maratona de jogos, Renato Gaúcho vai mexer mais uma vez no Grêmio. O zagueiro Kannemann seria preservado e forçou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. O substituto será o experiente Pedro Geromel, recuperado de uma fratura no braço esquerdo sofrida em abril. Já o atacante Gustavo Nunes retorna de suspensão.

"O desgaste foi muito grande, trocando de estado, de clima, de hotel em hotel. Isso desgasta o grupo. A gente que vive isso diariamente sabe o que está passando, mas não adianta ficar se lamentando. É muito fácil criticar o Grêmio, mas ninguém consegue sentir o nosso lado psicológico", disse o treinador.

Em estado de graça com o torcedor, o Botafogo tem 10 vitórias em 15 partidas sob o comando de Artur Jorge. Depois de bater o Fluminense, por 1 a 0, no clássico da última rodada, o treinador falou sobre o bom início de trabalho.

"O que temos feito em tão pouco tempo é trabalho, muito trabalho feito. Temos esse cuidado de trabalhar diariamente, e também temos jogadores de muita qualidade, e isso deixa mais fácil de assimilar. Claro que não temos o melhor elenco do Brasil, os melhores jogadores, o melhor técnico... Mas temos muito trabalho", disse o treinador.

A tendência é que Artur Jorge mantenha a mesma formação que iniciou o clássico. A lista de desfalques tem os lesionados Jeffinho, Matheus Gonçalves e Rafael, além de Savarino, convocado pela Venezuela para a disputa da Copa América.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BOTAFOGO

GRÊMIO - Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Felipe Carballo, Pepê e Cristaldo; Gustavo Nunes e JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

BOTAFOGO - John Victor; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA - MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).