Cuiabá e Fortaleza buscam a reabilitação após derrotas no Brasileirão

Derrotados na última rodada, Cuiabá e Fortaleza voltam a campo neste domingo, às 18h, em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro. Eles jogam na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela nona rodada.

Depois de seis jogos sem vitória, o Cuiabá reagiu diante do Criciúma, goleando por 5 a 2. Na quinta-feira, porém, foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, ambas as partidas fora de casa. Com quatro pontos, ocupa as últimas posições, dentro da zona de rebaixamento.

O técnico português Petit precisará mudar o sistema defensivo do Cuiabá. Isso porque o zagueiro Marllon levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque. Ele deve ser substituído por Bruno Alves.

Além disso, o lateral-direito Matheus Alexandre volta de suspensão e deve retomar a vaga que foi ocupada por Raylan na última partida. Os meias Filipe Augusto e Lucas Fernandes, em transição, também vivem expectativa de serem relacionados.

Petit viu evolução do time e mostrou confiança para recuperar os pontos em casa. "Mostrarmos que estamos crescendo, mas são detalhes que fazem a diferença. Vamos corrigir isso para recuperar na nossa casa, frente a um adversário também com muita qualidade."

Após seis jogos de invencibilidade, o Fortaleza conheceu sua primeira derrota, ao sofrer 1 a 0 para o Bahia fora de casa. Assim, tem dez pontos, no meio da tabela, mas com um jogo a menos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem alguns desfalques para definir sua escalação. Kervin Andrade e Kuscevic foram convocados para a Copa América por Venezuela e Chile, respectivamente. Os atacantes Moisés, Marinho e Calebe seguem no departamento médico.

Vojvoda minimizou a primeira derrota e elogiou o desempenho do time."Se você analisa friamente, o Fortaleza fez uma boa partida, mas com resultado ruim. Vou continuar acreditando que se o time faz o que treina, o que planejamos, estamos mais perto de ganhar do que perder."

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X FORTALEZA

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denílson e Max; Jonathan Cafú, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Matheus Rossetto e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).