Botafogo-SP derrota Vila Nova, engrena e deixa a zona de rebaixamento da Série B

A vitória surpreendente sobre o Santos, à época, deu realmente um novo ânimo ao Botafogo, que conquistou a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vila Nova por 1 a 0, neste domingo, na Arena NicNet, pela décima rodada. De quebra, deixou a zona de rebaixamento.

O Botafogo ganhou uma posição na tabela e parou na 16ª posição, com dez pontos. Já o Vila Nova, com 14, perdeu a oportunidade de se aproximar do G-4 e ficou estacionado no meio da tabela.

Com uma marcação pesada no meio de campo, o Vila Nova envolveu o Botafogo até os acréscimos do primeiro tempo, quando acabou sofrendo o gol. Aos 46 minutos, na cobrança de falta de Jean Victor, a bola parou no ângulo do goleiro Dênis Júnior. O placar poderia até ter sido maior. O time de Ribeirão Preto 'acordou' no final e perdeu uma chance clara com Matheus Barbosa. Ele cabeceou, Dênis salvou e no rebote, com o gol livre, isolou.

Antes desses minutos finais de pressão do Botafogo, o Vila Nova havia criado as principais chances de gol, inclusive chegou a marcar com Alesson, mas a arbitragem acabou marcando impedimento no lance. O atacante Júnior Todinho foi um dos mais acionados, só que acabou passando em branco.

Em desvantagem, o Vila Nova voltou melhor para o segundo tempo e criou grande oportunidade aos seis. Alesson apareceu em velocidade e chutou para a defesa de João Carlos. Mesmo assim, a bola estava entrando até que o zagueiro Fábio Sanches salvou em cima da linha.

Aos poucos, o Botafogo foi aumentando o volume e chegou a ameaçar com Douglas Baggio, que acertou a trave de Dênis, que voltou a brilhar ao segurar uma nova tentativa do atacante e também no arremate de Gustavo Bochecha.

O Vila Nova resolveu arriscar mais nos minutos finais, principalmente nas arrancadas de Apodi, mas acabou sendo superado pelo Botafogo.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, às 21h, para enfrentar a Ponte Preta, na Arena NicNetc, em Ribeirão Preto (SP). Na quinta, às 19h, o Vila Nova recebe o Mirassol no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 VILA NOVA

BOTAFOGO - João Carlos; Wallison, Lucas Dias, Fábio Sanches e Jean Victor; João Costa (Bernardo Schappo), Matheus Barbosa e Gustavo Bochecha (Fillipe Soutto); Douglas Baggio, Alex Sandro (Leandro Pereira) e Emerson Ramon (Robinho). Técnico: Paulo Gomes.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan (Eric); Cristiano (Luciano Naninho), Geovane (João Vitor) e Igor Henrique; Juan Christian (Henrique Almeida), Júnior Todinho (Apodi) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Jean Victor, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Bochecha, João Costa e Wallison (Botafogo); Geovane, Igor Henrique, Júnior Todinho e Quintero (Vila Nova)

ÁRBITRO - Antonio Dib Moraes de Sousa

RENDA - R$ 49.220,00

PÚBLICO - 3.434 presentes.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).