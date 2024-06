Sport ganha confronto direto contra o Mirassol e volta ao G-4 da Série B

O Sport conseguiu embalar a sua segunda vitória seguida para voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, pela décima rodada, o time pernambucano venceu o Mirassol em um confronto direto, pelo placar de 1 a 0, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Rosales marcou o gol da vitória.

Com esta apertada vitória, o Sport foi aos 18 pontos e aparece na terceira colocação, atrás apenas de América-MG (21) e Avaí (20). Enquanto isso, o Mirassol, que vinha embalado por duas vitórias seguidas, perdeu a chance de colar no G-4 e segue estacionado em sexto, com 17 pontos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Apesar das duas equipes terem buscado chegar com perigo ao gol adversário, as chances claras de abrirem o placar foram poucas.

Apesar disso, a melhor oportunidade aconteceu nos primeiros minutos, aos três, quando Quirino disparou um chute forte e acertou o travessão, perdendo uma ótima oportunidade para o Mirassol.

O Sport tentava responder, mas esbarrava no gramado ruim da Arena Pernambuco que estava bastante ruim depois das chuvas dos últimos dias em Pernambuco.

Na volta do intervalo, a intensidade aumentou e o Sport conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Fabricio Domínguez fez boa jogada pela direita e cruzou. A defesa do Mirassol tentou afastar no primeiro momento, mas a bola sobrou para Rosales que fuzilou de primeira para o fundo da rede.

A partir daí o Mirassol apelou para a raça na busca pelo empate, mas não conseguiu criar boas oportunidades. Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira para a disputa da 11ª rodada da Série B. Logo às 19h, o Mirassol visita o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Mais tarde, às 21h30, o Sport visita o Ceará, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 MIRASSOL

SPORT - Caíque França; Rosales (Chico), Alisson Cassino, Luciano Castán e Dalbert (Riquelme); Fábio Matheus, Fabricio Domínguez, Lucas Lima (Luciano), Pedro Vilhena (Gustavo Coutinho) e Tití Ortíz; Zé Roberto (Alan Ruiz). Técnico: Mariano Soso.

MIRASSOL - Vanderlei; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor, Luiz Otávio e Warley (Vinícius Peixoto); Neto Moura (Lucas Gazal), Danielzinho, Isaque (PH), Gabriel e Chico Kim (Miguel); Quirino. Técnico: Mozart.

GOL - Rosales, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabricio Domínguez, Rosales e Zé Roberto (Sport) e Neto Moura (Mirassol).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 216.155,00.

PÚBLICO - 14.183 total.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).