Palmeiras tenta esquecer 'caso Dudu' para duelo com Atlético-MG e reencontro com Scarpa

O jogo com o Atlético-MG ficou em segundo plano diante da polêmica envolvendo o atacante Dudu e sua possível saída do Palmeiras para o Cruzeiro. Com o cenário nebuloso, a comissão técnica decidiu não convocar o camisa 7 para a partida desta segunda-feira, às 20h30, na Arena MRV, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Com duas vitórias consecutivas e cinco jogos de invencibilidade, o Palmeiras não quer que a polêmica dos bastidores interfira no desempenho da equipe em campo. O time está bem posicionado na tabela e não pode perder os líderes de vista.

O Atlético-MG se tornou um adversário de duras batalhas para o Palmeiras na 'era' Abel Ferreira. Foram três confrontos em fase mata-mata da Libertadores, em todas a equipe alviverde levou a melhor. Dessa vez, o palco será a grande novidade. É a primeira vez que o jogo acontece na nova casa atleticana.

"Na minha opinião, o Atlético-MG é uma das equipes que vai disputar títulos conosco. Pelo elenco, pelos últimos jogos que tivemos, sempre difíceis. Acho que vai ser um grande jogo, eles têm bons jogadores e temos de ir com a mesma mentalidade. Como o Abel fala, no Campeonato Brasileiro a gente nunca sabe quando vai ser o jogo do título, então todos os jogos são importantes, todos os jogos são finais", analisou o meia Raphael Veiga.

A tendência é que Abel Ferreira repita a base do time que derrotou o Vasco na última quinta-feira. Um desfalque certo é Rômulo, que vinha frequentando o banco de reservas. Ele machucou a coxa direita em um treinamento durante a semana. Além dele, estão fora os convocados Gustavo Gómez, Richard Ríos e Endrick, que estão com suas seleções na Copa América.

Na última exibição da equipe, se viu um time com maior mobilidade e criatividade. Essa melhora do Palmeiras passa pelo bom desempenho de Veiga. O jogador, que foi reiteradamente criticado nos últimos meses, conseguiu se reencontrar em campo e pôde contribuir mais com a equipe.

"Eu sei que quando estou bem eu ajudo a equipe, e quando a equipe está bem isso me ajuda também. Eu, mais do que todos, sou o mais crítico e quem mais me cobra. Sei quando vou bem e quando vou mal", comentou Veiga.

Somente um ponto separa Atlético-MG e Palmeiras na tabela do Brasileirão. As duas equipes lideraram suas chaves na Libertadores e ficaram com a segunda e terceira melhor campanha da fase de grupos do torneio continental, respectivamente.

Um reencontro que chamará a atenção será com Gustavo Scarpa. O meia, que foi o melhor jogador do Palmeiras no título nacional de 2022, está no Atlético-MG e enfrentará pela primeira vez o time que defendeu por cinco temporadas.

"Sem dúvida é um jogo diferente, uma carga emocional grande. Eu deixei grandes amigos em todas as áreas, tenho saudade de muita gente lá. Vai ser um prazer enfrentar meus amigos e fazer de tudo para vencer", afirmou Scarpa à Globo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Saravia, Igor Rabello, Rômulo e Gustavo Scarpa; Bruno Fuchs (Paulo Vitor), Igor Gomes, Pedrinho e Alisson; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

PALMEIRAS - Weverton; Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena MRV, em belo Horizonte.