Dudu 'traidor' e Leila 'certíssima': torcida do Palmeiras reage à possível saída nas redes

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, explicou nesta segunda-feira sobre a situação do atacante Dudu, que foi anunciado pelo Cruzeiro, mas a contratação não foi oficializada pelo clube alviverde. A entrevista repercutiu bastante nas redes sociais e não faltaram críticas para o atacante e elogios para a mandatária.

Para o canal SporTV, Leila Pereira deixou claro que o ciclo do jogador com o time palmeirense está encerrado e disse que espera que ele cumpra o acordo com as duas equipes envolvidas. O jogador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025.

"Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. O Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar o contrato vai até 2025", disse a presidente do Palmeiras.

Porém, nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras esperam explicações por parte de Dudu sobre a suposta ida para o Cruzeiro. Até o momento, o atleta ainda não se pronunciou a público sobre o assunto. Além disso, o chamam de "traidor", "mercenário" e "Judas", demonstrando chateação com o jogador, que era tido como ídolo do clube.

Se para Dudu sobraram ofensas e cobranças, para Leila Pereira foram elogios sobre a forma que lidou diante da situação que pegou todos os palmeirenses de surpresa neste último sábado.

ANÚNCIO DE ACORDO

No sábado, o Cruzeiro divulgou um comunicado afirmando que tinha chegado em um acordo para o retorno de Dudu. Após o anúncio, houve diversas manifestações de torcedores palmeirenses contra a decisão do atacante. Pessoas próximas ao atleta também o procuraram para entender o que estava acontecendo. O jogador ainda se reuniu com membros de torcidas organizadas.

O Palmeiras soltou uma nota sobre o tema pela primeira vez, confirmando a conversa entre Dudu e Abel Ferreira e informando que o atacante não viajará com a delegação para o jogo com o Atlético-MG nesta segunda-feira, pelo Brasileirão.

Dudu acumula 433 jogos e 88 gols com a camisa do Palmeiras. Ao longo de duas passagens, o atacante conquistou 12 títulos: Copa do Brasil (2015), Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), Paulistão (2020, 2022 e 2023), Copa Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).