Para finalizar a primeira rodada da Eurocopa, restam apenas os jogos do Grupo F, que acontecerão hoje. Uma das grandes favoritas do torneio, a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo disputa sua primeira partida às 16h (de Brasília), em Leipzig, contra a República Tcheca, num duelo entre as equipes mais fortes do grupo, na teoria.

O outro jogo vai acontecer um pouco antes, às 13h, entre Turquia e Geórgia, às 13h, em Dortmund.