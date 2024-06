Jaylen Brown é eleito MVP das finais da NBA e dedica troféu para Jason Tatum

De forma surpreendente, Jaylen Brown foi eleito o MVP (jogador mais valioso) das finais da NBA, após o título conquistado pelo Boston Celtics com vitória sobre o Dallas Mavericks, nesta segunda-feira, em seu ginásio. A expectativa era de que Jason Tatum, cestinha do jogo decisivo, fosse o escolhido.

"É uma alegria muito grande. Um título de todos nós, mas divido esta conquista com Tatum", disse Brown, ao receber o troféu de melhor jogador das finais. Os dois se abraçaram sob aplausos da torcida enlouquecida, ao festejar o 18º título da franquia mais vencedora na NBA.

Brown anotou 21 pontos, agarrou oito rebotes e fez seis assistências na quarta vitória do Boston na série final. Tatum foi o cestinha do jogo, com 31 pontos, além de acumular 11 assistências e oito rebotes.

Outro atleta que não escondeu a grande emoção foi o dominicano Al Horford, de 38 anos, que se sagrou campeão aos 38 anos, na 16ª temporada na carreira. "Graças a Deus. Inacreditável. Foi exatamente como eu sonhei", afirmou o pivô.

O técnico Joe Muzzulla, que vai completar 36 anos de idade dia 30, aproveitou para elogiar o elenco. "Não teríamos título sem esses caras. Foi incrível", disse o treinador campeão mais novo desde Bill Russell, em 1969.

O Boston Célticas somou a 18ª conquista, desempatando a disputa com o Los Angeles Lakers. Golden State Warriors soma sete taças, uma a mais que o Chicago Bulls. O San Antonio Spurs tem cinco.