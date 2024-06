'Ainda não conseguimos converter no jogo tudo o que treinamos', diz Bernardinho

Bernardinho ainda não está satisfeito com o desempenho da seleção brasileira masculina de vôlei, time que voltou a comandar nesta Liga das Nações. Após a segunda vitória consecutiva, na esteira de algumas oscilações, entre resultados positivos e negativos, o treinador acredita que a equipe ainda precisa evoluir para mostrar nos jogos o que vem fazendo nos treinos. O Brasil superou a Holanda nesta terça-feira por 3 sets a 1.

"Fizemos uma boa semana de treinos, mas ainda não conseguimos converter tudo que a gente treinou no jogo", declarou Bernardinho, principalmente em referência ao desempenho brasileiro no primeiro set contra os holandeses. "O time foi melhorando durante a partida, o Darlan cresceu muito depois do segundo set, teve um porcentual alto no ataque, voltou a sacar melhor. Os centrais foram muito bem."

O treinador reconheceu que a seleção não conseguiu conter o ímpeto de Nimir Abdel-Aziz, maior pontuador da Liga das Nações até agora e responsável por incríveis 38 pontos nesta terça. "Tivemos dificuldade com o Nimir, que é um jogador de altíssimo nível, mas poderíamos ter trabalhado melhor o nosso sistema defensivo. Agora temos que crescer durante a semana e ter mais consistência."

Principal jogador do Brasil na partida, Darlan também admitiu um jogo irregular, principalmente na primeira parcial. "Eu gostei bastante do jogo. Ainda estou oscilando muito, principalmente em alguns momentos no primeiro set, quando eu não me saí muito bem. Mas mantive a cabeça organizada para o segundo set e consegui melhorar. Acho que é normal ter altos e baixos, mas estou trabalhando para ser mais constante. Acredito que consegui contribuir bastante hoje nos momentos mais importantes."

Com seis vitórias em nove jogos, a seleção ainda busca suas melhores performances nesta Liga das Nações. Bernardinho, que voltou ao comando da equipe após sete anos, vem promovendo renovações e testes na equipe, visando a Olimpíada de Paris-2024. O triunfo sobre a modesta equipe da Holanda foi o segundo consecutivo do Brasil, que voltou a brigar pelas primeiras posições da tabela.