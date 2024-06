Fabinho tem atuação aprovada por Abel Ferreira e exalta evolução do Palmeiras

Três vitórias seguidas, somente a dois pontos do líder Botafogo, e um time embalado. Foi nesse clima que o Palmeiras treinou nesta terça-feira já visando o duelo do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro diante do Red Bull Bragantino. Substituto de Lázaro, Fabinho teve desempenho elogiado por Abel Ferreira.

"Foi um grande resultado diante de um adversário difícil. Ele (Abel) sempre fala para todo mundo se preparar em função do calendário de jogos. Entrei para ajudar o time e quero seguir aproveitando as oportunidades", afirmou o Fabinho.

Nesta manhã, o elenco trabalhou sob a orientação do treinador Abel Ferreira. Os titulares que atuaram por mais de 45 minutos na MRV Arena realizaram um treino regenerativo. Já o restante fez uma atividade em espaço reduzido.

Sobre o Bragantino, apesar de o duelo ser no Allianz Parque, Fabinho prevê um confronto dos mais equilibrados. No entanto, ele disse que a equipe está preparada para o desafio.

"Todo o jogo contra o Bragantino é sempre muito difícil. Vamos fazer uma boa preparação para manter essa sequência de vitórias dentro da competição", completou o jogador.

O meia Lázaro foi submetido a exames e teve constatada uma lesão na coxa esquerda. Com fortes dores, ele teve que ser amparado no momento de deixar o campo. O atleta já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O prazo para a volta aos campos está estimado entre três e quatro semanas.