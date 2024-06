São Paulo prorroga contrato do zagueiro Sabino até o fim da temporada

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a prorrogação de contrato do zagueiro Sabino. O novo acordo é válido até 31 de dezembro de 2024. O jogador de 27 anos tinha contrato válido até quinta-feira.

Sabino acertou com o São Paulo em março após defender o Sport nas últimas temporadas e finalizou, no CT do clube, a recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo realizada em dezembro. Após a liberação pelo departamento médico, Sabino fez a sua estreia no São Paulo na vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Foi a única partida pelo clube.

O jogador foi revelado nas categorias de base do Santos e defendeu o Coritiba antes de chegar ao Sport, em abril de 2021. Pelo time pernambucano, o zagueiro de 1,84 m e disputou 146 partidas e marcou 7 gols.

Com o acordo com Sabino, o técnico Luis Zubeldia ganha mais opções para formar a zaga. Ferraresi foi convocado pela Venezuela para a disputa da Copa América, que começa nesta quinta-feira nos EUA. Havia a expectativa de Arboleda também disputar a competição, mas ele ficou fora da lista do técnico do Equador, Fálix Sánchez Bas.

Sexto colocado no Brasileiro, com 15 pontos, o São Paulo joga nesta quarta-feira contra o Cuiabá, 14º, às 20h. A partida marca volta do São Paulo ao MorumBis após dois jogos longe de casa, empates com Inter, em Criciúma, e Corinthians, na Neo Química Arena.