CRB empata com Paysandu, mas continua na zona de rebaixamento da Série B

O CRB buscou um empate com o Paysandu por 1 a 1 nesta terça-feira, na Curuzu, em Belém, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas continua na zona de rebaixamento. João Vieira abriu o placar em cobrança de pênalti e Léo Pereira deixou tudo igual.

Com o resultado, o CRB, que conheceu o terceiro tropeço consecutivo, é o 17º colocado, com nove pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Paysandu, por sua vez, é o 15º, com 12.

O Paysandu teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas não encontrou espaço para fazer a infiltração e criar chances perigosas. O jogo ficou muito truncado e as oportunidades claras foram escassas. O primeiro bom lance do time da casa aconteceu aos 40 minutos. Kevyn recebeu de Nicolas, mas mandou a bola por cima do gol. Na jogada seguinte foi a vez de Edilson receber pela direita e mandar direto para as mãos do goleiro Matheus Albino.

Do outro lado, o CRB se mostrou satisfeito em apenas se defender, com a clara intenção de ir para o intervalo com o placar inalterado, tanto que o atacante Anselmo Ramon ficou isolado no ataque e pouco recebeu a bola. A tática do time alagoano, que funcionou, foi do meio para trás.

No segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para o Paysandu, ao pegar toque de mão de Gegê. João Vieira foi para a cobrança, aos 14, e bateu na junção da rede para fazer 1 a 0 e inflamar a partida, que até então estava morna. Em desvantagem, o CRB precisou correr atrás do prejuízo e saiu para o abafa.

Aos 19, Léo Pereira recebeu de fora da área e acertou um bonito chute para deixar tudo igual. O duelo passou a ser franco, com as equipes se atirando ao ataque para tentar sair com a vitória. O Paysandu era um pouco melhor, mas o CRB também assustava.

Nos minutos finais, a partida ficou ainda mais aberta, mas, na última chance, Val Soares aproveitou a cobrança de falta para isolar, decretando assim a igualdade.

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Guarani no sábado, às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No domingo, às 16h, o Paysandu visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 CRB

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior (Michel Macedo), Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Val Soares), Juninho (Netinho) e Edinho (Gabriel Santos); Esli García e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Darlisson e Matheus Ribeiro; Falcão (João Neto), João Pedro, Gegê e Rômulo (Mike); Léo Pereira (Lucas Kallyel) e Anselmo Ramon (Getúlio). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - João Vieira, aos 14, e Léo Pereira, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edílson Júnior, Edinho, Lucas Maia e Quintana (Paysandu); Anselmo Ramon, Hereda, João Pedro, Matheus Ribeiro e Mike (CRB).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).