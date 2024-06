Fluminense visita o Cruzeiro para espantar crise e aliviar pressão sob Diniz

Em uma crise que parece não ter fim, o Fluminense vai até Belo Horizonte (MG) nesta quarta-feira enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, pela décima rodada do Brasileirão.

Sem vencer há seis partidas no campeonato, o Fluminense tem apenas seis pontos e é o penúltimo colocado. Na derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, no Maracanã, Fernando Diniz foi vaiado pelos torcedores.

Do outro lado está o Cruzeiro, que vem de um empate sem gols com o Vasco, no Rio, e busca encostar nos líderes. Com uma partida a menos, o time mineiro tem 14 pontos e defende os 100% de aproveitamento como mandante.

Alheio a polêmica envolvendo Dudu, que voltou atrás do acordo com o Cruzeiro para seguir no Palmeiras, o técnico Fernando Seabra tem o importante retorno de Matheus Pereira, suspenso diante do Vasco. O camisa 10, inclusive, foi comprado em definitivo pelo clube junto ao Al Hilal-SAU.

"Ele, com certeza, faz muita falta. O Matheus Pereira é um jogador de alto nível que tem várias competências. Ele é referência nessas bolas. Quando recebe a bola orientada no meio, ele tem ações decisivas com a perna direita. É um jogador que vai enriquecendo o jogo dele e torna-se imprevisível", disse o treinador.

Fernando Seabra também tem a volta do atacante Arthur Gomes. Por outro lado, Lucas Romero e Rafa Silva foram vetados pelo departamento médico. O volante apresentou desgaste muscular e o atacante sofreu uma lesão na coxa direita.

Pressionado pela falta de resultados, Fernando Diniz sabe que precisa emplacar uma sequência de vitórias para ter tranquilidade no time carioca. Para iniciar a reação nesta noite, o treinador precisa superar inúmeros desfalques.

O zagueiro Felipe Melo foi expulso depois da partida por empurrar o assessor de imprensa do Atlético-GO, enquanto o lateral-direito Guga e o meia Ganso receberam o terceiro cartão amarelo. O atacante Keno sofreu uma contusão no treino de terça-feira e está de fora, assim como Jhon Arias, convocado pela Colômbia para a disputa da Copa América. A boa notícia é o retorno do volante Martinelli, que cumpriu suspensão.

"Se a torcida me xingar e vaiar o time do início ao fim, ela está certa. Nós não temos entregado o que eles (torcedores) merecem. A torcida do Fluminense precisa de mais. Tenho uma frustração em não entregar o que eles merecem. Eu tenho um carinho enorme por eles e sei o que precisa. Sei o que estou fazendo. O nosso jeito de jogar está sendo questionado porque estamos com resultados ruins", disse Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FLUMINENSE

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert, Gabriel Veron e Arthur Viana. Técnico: Fernando Seabra.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Renato Augusto; Douglas Costa, German Cano e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).