Botafogo defende a liderança em confronto direto contra o Athletico-PR

Embalado, o Botafogo defende a liderança do Campeonato Brasileiro no confronto direto com o Athletico-PR, válidos pela décima rodada, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Nilton Santos, que deve receber um grande público.

As três vitórias seguidas - sobre Corinthians (1 a 0), Fluminense (1 a 0) e Grêmio (2 a 1) - fizeram o Botafogo assumir a liderança, com 19 pontos, a apenas dois do próprio time paranaense, que está na quarta colocação e vem de um empate com o Flamengo, por 1 a 1, em Curitiba.

Para não acontecer igual ao ano passado, quando o Botafogo deixou escapar o título depois de liderar o Brasileirão por 31 rodadas, o técnico Artur Jorge procurou controlar a euforia do elenco. "A liderança não significa nada nesta altura. A gente precisa valorizar o desempenho, que são as vitórias consecutivas. É importante para nós para sentirmos que o trabalho está dando resultado. Isso nos deixa satisfeito, alimenta a ambição, mas nós sabemos que tem muito campeonato pela frente", disse o treinador.

Liberado do jogo contra o Grêmio devido ao falecimento do seu pai, o centroavante Tiquinho Soares não voltou aos treinos e vai ser desfalque mais uma vez. A lista de baixas ainda tem os lesionados Rafael, Jeffinho e Matheus Nascimento, além de Savarino, convocado pela seleção do Equador para a Copa América.

O polêmico empate com o Flamengo, no último domingo, trouxe desfalques para o Athletico-PR. Expulsos por reclamação, o goleiro reserva Mycael, o técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha cumprem suspensão automática. Assim, os auxiliares Daniel Cerqueira e Juca Antonello vão comandar o time na beira do gramado.

A lista de baixas ainda tem Bento e Cannobio. O goleiro e o atacante foram convocados por Brasil e Uruguai para a disputa da Copa América. Já o volante Felipinho, com um mal-estar, não viajou para o Rio de Janeiro com o restante da delegação.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATHLETICO-PR

BOTAFOGO - John Victor; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Christian, Nikão e Mastriani. Técnico: Daniel Cerqueira (auxiliar).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (Fifa - SC).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).