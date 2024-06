Em casa, São Paulo busca retomar vitórias para colar nos líderes do Brasileirão

O São Paulo sobe ao gramado do MorumBis nesta quarta-feira para enfrentar o Cuiabá, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após dois empates consecutivos na competição, o time tricolor conta com o apoio da torcida para voltar a vencer, ampliar a sequência invicta e colar nos líderes.

A equipe tricolor está na sexta colocação, com 15 pontos, a quatro do líder Botafogo. O time são-paulino tem o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 14 gols, e não era vazado há cinco partidas até o 2 a 2 no clássico com o Corinthians, no domingo, em Itaquera. Os comandados de Zubeldía ficaram duas vezes à frente do placar, mas não conseguiram levar os três pontos.

Desde a chegada de Zubeldía, o São Paulo está invicto há 13 partidas - 12 sob o comando do treinador argentino. A última derrota foi em 17 de abril, no revés por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. De lá para cá, são nove vitórias e quatro empates, com direito ao primeiro lugar do grupo na Libertadores e classificação às oitavas da Copa do Brasil. Apesar do bom momento, o comandante tricolor diz que ainda não é hora de falar em título.

"Todos perdem pontos, creio que à medida que avançamos com esse ritmo de jogo, com concentração, intensidade, podemos chamar muitos pontos para quem sabe no mês de outubro, se estivermos bem na tabela, pensar nisso. Que a gente siga crescendo e que as incorporações, mesmo que não sejam muitas, sejam de qualidade", comentou Zubeldía após o empate com o Corinthians.

A tendência é que Zubeldía repita contra o Cuiabá a escalação do time que jogou o clássico, com Arboleda mantido entre os titulares - suspenso, Alan Franco é desfalque. Rafinha e Pablo Maia ainda se recuperam de lesão e continuam fora. O goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla, representando as seleções de Brasil, Venezuela e Paraguai, respectivamente, na Copa América.

O Cuiabá encara o São Paulo embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza. A equipe mato-grossense tinha apenas um gol na competição antes do duelo com os cearenses. O técnico português Petit levou o cartão vermelho na última partida e será ausência no duelo com o tricolor paulista. Deyverson está em recondicionamento físico e não joga. O ex-Palmeiras foi reintegrado após longo período treinando separadamente por imbróglio na renovação.

São Paulo e Cuiabá acumulam apenas seis confrontos na história, todos pelo Campeonato Brasileiro. São quatro empates, com uma vitória para cada lado. A única vitória tricolor aconteceu em 2022, na sexta rodada, quando a equipe são-paulina venceu por 2 a 1, com gols de Calleri e Nikão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Jonathan Cafú, Clayson e Pitta. Técnico: Nuno Pereira (auxiliar).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).