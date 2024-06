Santos volta à Vila Belmiro para enfrentar o Goiás e tentar frear crise na Série B

Após quatro derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a jogar na Vila Belmiro buscando interromper a crise em que se afundou. Na última vez que jogou no litoral paulista, no dia 19 de maio, o time dirigido por Fábio Carille goleou o Brusque por 4 a 0 e era o líder com 15 pontos.

Agora, sétimo colocado, com os mesmos 15 pontos, o Santos enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 19h. Carille deve contar com força máxima para o confronto. Os atacantes Guilherme e Furch, recuperados de lesão, devem começar como titulares. Eles estiveram no banco contra Operário-PR, na sexta-feira, e entraram para tentar evitar mais um resultado negativo, mas não tiveram sucesso.

Desde a goleada sobre o Brusque, que marcou a volta do público à Vila Belmiro após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Santos jogou quatro vezes longe de seu estádio. Foram partidas em Minas, no Paraná e no interior de São Paulo. O confronto contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada, tinha o time como mandante, mas por questões comerciais foi disputado no estádio do Café, em Londrina.

Após o jogo no interior do Paraná, a delegação se deslocou de ônibus para o interior de São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino. O episódio gerou reclamação pública do atacante Wesley Patati, que acabou multado pela diretoria.

O Santos iniciou a campanha na Série B como um dos favoritos não só para voltar à elite, mas também para a conquista do título. Agora viver uma péssima fase, sem precedente nem mesmo em 2023, quando não passou da primeira fase do Paulista e amargou o inédito rebaixamento no Brasileiro. No ano passado, o Santos acumulou no máximo três derrotas consecutivas.

Carille diz ter a diretoria próxima e que acompanha todo o trabalho que ele faz, mas sabe que "futebol é resultado" e que seu cargo está em risco no caso de um novo resultado insatisfatório. Na preparação para enfrentar o Goiás, o técnico além de trabalhar tática e fisicamente também mostrou preocupação com as jogadas de bola parada, que originaram gols sofridos pela equipe nas últimas rodadas.

O Goiás tem 18 pontos na classificação, e o técnico Márcio Zanardi fará uma mudança em relação ao time que empatou por 1 a 1 com o Coritiba na última rodada. O atacante colombiano Ángelo Rodríguez saiu machucado e está vetado. A tendência é que Breno Herculano entre em seu lugar e faça trio de ataque com Welliton Matheus e Paulo Baya.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GOIÁS

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Juninho e Luiz Henrique; Welliton Matheus, Breno Herculano e Paulo Baya.

Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).