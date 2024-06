Mbappé está melhor após fratura no nariz, diz zagueiro da seleção francesa

O atacante francês Kylian Mbappé está "um pouco melhor", após sofrer uma fratura no nariz na partida de estreia de sua seleção na Eurocopa. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo zagueiro William Saliba, companheiro de Mbappé no time francês.

"Eu o vi nesta manhã, ele estava um pouco melhor. Acho que ele está de folga hoje para poder fazer novos exames. Não sei mais nada do que isso", disse o zagueiro, que foi alvo de diversas questões do jornalista sobre o tema na entrevista coletiva desta quarta.

Mbappé sofreu uma fratura em seu nariz num choque com um jogador da Áustria, numa disputa de bola aérea, na partida que marcou a estreia da França na Eurocopa, na segunda-feira - os franceses venceram por 1 a 0. O incidente fez o jogador sangrar em campo, levantando dúvidas sobre sua participação no restante do torneio.

De acordo com a Federação Francesa de Futebol, o atacante não precisará passar por cirurgia no local. Mas deverá usar uma máscara de proteção nos próximos jogos, se os exames confirmarem que ele tem condições de entrar em campo.

Falando sobre o mesma tema, logo após a coletiva de Saliba, o volante Adrien Rabiot foi mais otimista sobre o retorno do atacante. "Uma fratura no nariz não é o fim do mundo. E Kylian deve estar conosco em breve", declarou o experiente jogador.

Uma das favoritas ao título da Eurocopa, a seleção francesa volta a campo na sexta-feira para enfrentar a Holanda, na Red Bull Arena, na cidade alemã de Leipzig.