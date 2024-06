Nadadora americana bate recorde mundial dos 100m costas em seletiva olímpica

A nadadora americana Regan Smith quebrou o recorde mundial dos 100 metros costas durante a seletiva olímpica dos Estados Unidos, disputada em Indianapolis. O triunfo na prova assegurou a classificação de Smith para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A atleta de 22 anos completou os 100 metros em 57s13, superando a marca anterior, de 57s33, registrada pela australiana Kaylee McKeown em outubro do ano passado. Na prática, Smith recuperou o recorde que ela havia obtido no Mundial de 2019, com 57s57. Na época, tinha apenas 17 anos e se tornara a primeira a nadar a distância em menos de 58 segundos.

Como Kaylee McKeown também está classificada para a Olimpíada, elas poderão protagonizar grande disputa pelo recorde e pela medalha de ouro na capital francesa, daqui a pouco mais de um mês.

"Muitos anos se passaram desde 2019, pensei que nunca mais faria isso (recorde). Isso demorou muito para acontecer e exigiu muito treino, melhorando minha confiança com Bob (Bowman) e com o técnico Erik (Posegay), e muitos dos meus companheiros de equipe também", disse, em referência a Bowman, ex-treinador da lenda Michael Phelps.

"Eu sabia que tinha isso dentro de mim, mas por muito tempo não aconteceu. Então estou muito, muito feliz por finalmente ter começado a acreditar em mim mesmo. Depois de ver Gretchen (Walsh) quebrar o recorde mundial dos 100m borboleta na primeira noite, fiquei muito inspirada por isso. Eu realmente queria fazer algo especial", comentou Smith.