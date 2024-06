Spalletti vê Itália pronta para pegar a Espanha: 'Precisamos nos testar contra um grande rival'

Focado no duelo desta quinta-feira, diante da Espanha, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa, Luciano Spallletti admitiu o bom momento que o rival atravessa. Apesar do cuidado, o treinador da seleção italiana afirmou que o encontro entre os dois rivais vai ser um excelente teste para seus jogadores.

"Precisamos mostrar o mesmo desejo de tentar dominar os procedimentos, de nos testar contra uma das melhores filosofias futebolísticas do futebol mundial. Quando sairmos de campo, precisamos ter certeza de que não nos arrependemos de algo', disse Spalletti.

Italianos e espanhóis chegam para esse confronto em igualdade de condições, já que os dois times vêm de vitória na estreia do torneio. Ao falar da partida, Spalletti fez uma analogia entre a vontade de vencer com o uniforme que a delegação da Itália usa para exemplificar o espírito que deve ser empregado durante os 90 minutos.

"Será certamente um grande desafio. Nós iremos a campo com nossa melhor roupa de domingo. E estaremos dispostos a realmente desgastar nossos lindos ternos, se necessário, para garantir mais uma vitória."

O jogo, de acordo com o comandante, vai ser uma oportunidade de a Itália, atual campeã do torneio, mostrar a sua tradição em competições de vulto. "Vamos mostrar à Espanha que a escola italiana também é importante. Gosto muito do futebol que eles praticam e já passei minhas impressões aos atletas."

Sobre a estratégia, o técnico italiano prometeu um time impositivo. "Sempre tentamos pressionar os nossos rivais e desta vez faremos o mesmo. Se não apertarmos a Espanha, eles nunca vão perder a bola", completou.