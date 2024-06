Corinthians anuncia a venda do zagueiro Raul Gustavo para o futebol da Hungria

O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira, a negociação envolvendo o zagueiro Raul Gustavo para o futebol húngaro. O jogador vai defender o Ferencvaros e foi liberado para a realização dos exames médicos.

Assim que o atleta for aprovado, ele poderá seguir em definitivo para atuar no exterior. Em nota, o clube não cita os valores da transação, mas informa que ficará com um percentual do defensor no caso de uma nova venda.

Revelado na base corintiana, o jogador deixa o Parque São Jorge com 54 jogos no currículo e seis gols marcados. Sem espaço no time com o técnico António Oliveira, Raul Gustavo já vinha negociando uma possível saída. Ele também estava no radar do Tijuana, do México.

Já o lateral-esquerdo Diego Palácios foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira para a correção de uma lesão crônica na cartilagem. O jogador teve uma piora no local após sofrer uma pancada durante o treinamento.

O departamento médico do Corinthians não quis estipular um prazo para o retorno do atleta, mas a probabilidade é que o lateral-esquerdo só fique á disposição no final do ano.