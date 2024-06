Zverev avança às quartas em Halle e Medvedev é eliminado; Murray abandona em Londres

Alexander Zverev deu mais um passo na busca pelo inédito título do Torneio de Halle, a nível ATP 500, disputado na Alemanha. Jogando em casa e com total apoio, o alemão passou pelo italiano Lorenzo Sonego em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Já o russo Daniil Medvedev acabou superado pelo chinês Zhizhen Zhang e se despediu, enquanto no Torneio de Queens, em Londres, o britânico Andy Murray sentiu dores no quadril e no joelho direito e abandonou diante do australiano Jordan Thompson.

Zverev já foi finalista em Halle duas vezes, nas temporadas de 2016 e 2017, mas acabou derrotado em ambas. Em 2023, ele caiu nas semifinais. Na próxima rodada, Sasha terá um desafio grande na quadra de grama. O quarto do mundo terá pela frente a revelação francesa Arthur Fils, que passou fácil por Dominik Koepfer, parciais de 6/3 e 6/4.

Em jogo com grandes lances e troca de pontos interessantes, com Zverev levantando a torcida por vezes, uma quebra logo no game inicial acabou decisiva para o primeiro set. Sem ter o serviço ameaçado, o alemão fez 6/4. Sonego ainda salvou quatro set points quando perdia por 5 a 3. Escapou, mas viu o cabeça de chave 2 fechar no saque.

O equilíbrio prevaleceu no segundo set e o jogo foi para o tie-break após nenhum break point na parcial. Na decisão, o italiano abriu 3 a 0 e não sustentou, permitindo a virada para 4 a 3. Voltou a dominar o placar com 5 a 4, mas levou três pontos seguidos e caiu.

Terceiro favorito em Halle, Medvedev acabou surpreendido pelo chinês Zhizhen Zhang, caindo após batalha de três sets, definida no tie-break. O tenista asiático abriu 6/3, mas permitiu o empate com 6/2.

O russo fez 2 a 0 no terceiro set e sacava para ampliar para 3 a 0, mas acabou quebrado. Zhang empatou e depois trocaram pontos até o 6 a 6. No tie-break, Medvedev mais uma vez não conseguiu manter boa vantagem, desta vez de 4 a 1 e depois de 5 a 3, levando a virada e se despedindo com 7 a 5.

MURRAY SENTE DORES E DESISTE EM QUEENS

Cinco vezes campeão do Torneio de Queens, no qual se sente em casa pelo forte apoio dos ingleses, Andy Murray até tentou, mas não conseguiu jogar diante de Thompson de e acabou abandonando quando perdia por 4 a 1 no primeiro set.

Ele entrou na quadra, tentou jogar, mas as dores no quadril e no joelho direito acabaram mais fortes. Sem conseguir trocar pontos, Murray cumprimentou Thompson e depois se despediu do público, sendo ovacionado de pé em sua última aparição na competição.

"Tive dores nas costas durante 11 anos na minha carreira, mas nunca senti isso. Embora os últimos anos tenham parecido bons, foram difíceis, muito duros para o corpo", lamentou Murray, em seu adeus a Queens. A presença em Wimbledon também fica comprometida.

Thompson terá pela frente o americano Taylor Fritz, que passou por Milos Raonic, do Canadá, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Já o compatriota Rinky Hijikata, que veio do qualificatório, continua surpreendendo. O australiano bateu o italiano Matteo Arnaldi por 7/6 (7/0) e 7/6 (9/7) e agora encara o americano Sebastian Korda.