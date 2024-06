Avaí empata com o Brusque e perde chance de assumir a liderança da Série B

O Avaí perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), empatou por 0 a 0 com o Brusque pela 11ª rodada. Mesmo sem vencer, o time de Florianópolis tem os mesmos 21 pontos do líder América-MG e do terceiro colocado Operário-PR.

A liderança está sendo definida, neste momento, no saldo de gols (6 a 4) a favor do time mineiro. O Avaí prevalece em relação ao Operário pelo mesmo critério: 4 a 3. O Santos, que antes venceu por 2 a 0 o Goiás, completa o G-4 - zona de acesso - com 18 pontos, em quarto lugar. O Brusque, com 10, continua na zona de rebaixamento, dois atrás do Paysandu (12), primeiro time fora da Z-4.

Buscando fazer valer o mando de campo, o Brusque se lançou ao ataque, mas conseguiu finalizar apenas duas vezes ao gol visitante. O Avaí ainda tentou responder, mas sem força. O segundo tempo foi mais aberto e com chances reais de gol.

Aos sete, o Avaí quase fez o gol quando Jonathan Costa cabeceou na trave, mas o Brusque respondeu aos 18, com Dentinho, que driblou César, chutou, mas Natanael evitou o gol.

O jogo esquentou ainda mais quando Ronaldo Henrique cometeu falta, levou amarelo, e por reclamação, foi expulso, deixando o Avaí com um a menos em campo aos 28. Mas só aos 47 o Brusque perdeu sua melhor chance: Paulinho Moccelin chutou, César rebateu e Wellissol, dentro da área, mandou para fora.

Os times voltam a campo para a 12ª rodada da Série B, em dias diferentes. No sábado, o Brusque vai até o interior de São Paulo para encarar o Ituano, a partir das 21h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O Avaí joga apenas na terça-feira, quando encara o América-MG, na Arena Independência, às 19h, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 0 X 0 AVAÍ

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Éverton Alemão e Alex Ruan (Marcelo); Rodolfo Potiguar (Jhemerson), Marcos Serrato, Dionísio (Wellissol) e Diego Mathias (Paulinho Moccelin); Dentinho e Olávio (Keké). Técnico: Luizinho Vieira.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa e Natanael; Ronaldo Henrique, Zé Ricardo e João Paulo (Judson); Hygor (Roberto), Ademilson (Pedrinho) e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo, Éverton Alemão (Brusque); Hygor, Tiago, Ronaldo Henrique (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo Henrique (Avaí).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC).