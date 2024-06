Flamengo enfrenta Bahia, de Everton Ribeiro, de olho na liderança do Brasileirão

Flamengo e Bahia fazem um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela décima rodada. A meta é não deixar o Botafogo disparar na primeira colocação.

Defendendo uma invencibilidade de cinco partidas, o Flamengo tem 18 pontos e perdeu a liderança na rodada passada, quando empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR. A derrota foi evitada apenas nos acréscimos.

Já o Bahia não perde há oito jogos e vem sendo a principal surpresa na competição. O time nordestino tem 18 pontos e desperdiçou a chance de pular para o primeiro lugar ao empatar por 2 a 2, no último compromisso com o Criciúma.

O Flamengo não perde para o Bahia desde 2019, quando levou 3 a 0, em partida válida pelo Brasileirão. Nos últimos sete jogos, venceu todos.

A partida marca também o reencontro do time carioca com o meia Everton Ribeiro, um dos protagonistas dos últimos títulos do Flamengo. No total, foram dez conquistas, muitas delas como o capitão.

O técnico Tite tem boas novidades. Éverton Cebolinha, recuperado de dores no músculo anterior da coxa direita, treinou normalmente e deve estar à disposição, assim como o volante Allan, com uma lesão na posterior da coxa direita.

Quem também vem se recuperando de problemas na coxa é o lateral Ayrton Lucas. Ele também mostrou evolução no tratamento e é outro a estar disponível, tudo depende da decisão de Tite, que tem improvisado nos últimos jogos.

Por outro lado, Bruno Henrique sofreu um mal-estar e ainda é dúvida, enquanto Fabrício Bruno está suspenso. Fora isso, segue a lista encabeçada por Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, todos com a seleção uruguaia para a disputa da Copa América. O volante Erick Pulgar está com o Chile.

"O torcedor vai nos ajudar bastante contra o Bahia e no Fla-Flu (próximo jogo, no domingo), porque o torcedor vai onde nós vamos. Eles serão fundamentais nesta nossa caminhada no Brasileirão", disse Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite.

Do outro lado, o Bahia está reformulado. O zagueiro Kanu e o atacante Carlos de Pena retornam após cumprirem suspensão automática. O defensor, no entanto, ainda pode ser preservado pelo técnico Rogério Ceni por estar se recuperando de um desconforto muscular.

Em princípio, são dois desfalques: Santiago Arias, com a seleção da Colômbia, e Nicolás Acevedo, vetado pelo departamento médico. O zagueiro Vitor Hugo está de volta após ser emprestado ao Panathinaikos, da Grécia.

"Vamos tentar fazer a nossa melhor versão. Mais um confronto importantíssimo. É descansar. Alguns jogadores suspensos voltando. É recuperar bem todo mundo", disse o técnico Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

FLAMENGO - Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Pedro e Éverton Cebolinha (Victor Hugo). Técnico: Tite.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).