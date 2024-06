Seleção brasileira sobe uma posição no ranking masculino da Fifa antes de Copa América

A seleção brasileira subiu uma posição no ranking masculino da Fifa, na atualização divulgada nesta quinta-feira. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior desbancou a Inglaterra e subiu do quinto para o quarto lugar, antes do início da Copa América, nesta noite, nos Estados Unidos.

O Brasil chegou aos 1.791,85 pontos, contra 1.787,88 dos ingleses, após a vitória sobre o México por 3 a 2 e o empate com os EUA, em amistosos disputados neste mês. No mesmo período, a Inglaterra venceu uma e perdeu outra. A lista anterior havia sido divulgada no início de abril. E a próxima será anunciada em 18 de julho, quatro dias depois do encerramento da Copa América e da Eurocopa.

A atualização desta quinta não trouxe mudanças nas primeiras posições. A Argentina, atual campeã mundial, continua na ponta. A seleção da França, vice-campeã na Copa do Mundo do Catar, ocupa o segundo posto, enquanto a Bélgica aparece na terceira colocação, à frente do Brasil.

Em outra mudança no Top 10, Croácia e Itália trocaram de posições. Os croatas subiram para o nono lugar, enquanto os italianos caíram para o 10º posto. País-sede da Copa América, os Estados Unidos estacionaram no 11º lugar.

As disputas da Copa América e da Eurocopa, simultaneamente, devem trazer mais mudanças para a próxima atualização do ranking. A competição europeia, disputada na Alemanha, começou na sexta passada. Já o torneio que reúne as seleções das Américas tem início na noite desta quinta, com a partida entre Argentina e Canadá, às 21 horas.

A seleção brasileira estreará na segunda-feira, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, nos arredores da cidade de Los Angeles.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa:

1º - Argentina, 1.860,14

2º - França, 1.837,47

3º - Bélgica, 1.797,98

4º - Brasil, 1.791,85

5º - Inglaterra, 1.787,88

6º - Portugal, 1.747,04

7º - Holanda, 1.746,66

8º - Espanha, 1.729,92

9º - Croácia, 1.728,30

10º - Itália, 1.724,37

11º - EUA, 1.676,52

12º - Marrocos, 1.669,44

12º - Colômbia, 1.669,44

14º - Uruguai, 1.663,44

15º - México, 1.652,33

16º - Alemanha, 1.646,78

17º - Japão, 1.628,81

18º - Senegal, 1.623,34

19º - Suíça, 1.617,24

20º - Irã, 1.611,16