Copa América: ex-Corinthians prevê Endrick como o 'melhor jovem' e Messi como 'maior decepção'

O ex-goleiro Johnny Herrera, ex-Corinthians e Universidad de Chile, atua como comentarista esportivo desde 2021, quando pendurou as chuteiras. Nesta quinta-feira, ele fez uma análise dos cenários para a Copa América e arriscou palpites sobre os destaques do torneio e surpreendeu com uma de suas "previsões".

Herrera previu que o atacante brasileiro Endrick será o melhor jovem jogador da competição, enquanto Messi, atual campeão com a Argentina, ficará no posto de "maior decepção". A projeção foi feita em um quadro da TNT Sports Chile nas redes sociais.

O chileno também apostou em um duelo entre Brasil e Uruguai na grande decisão, com o grupo comandado por Dorival Júnior campeão. A seleção uruguaia, na sua avaliação, será o "país revelação" da edição para Herrera, enquanto o México ficou na prateleira de "maior decepção" entre as seleções participantes.

Além disso, o ex-goleiro projetou que o artilheiro do torneio será Eduardo Vargas, atacante do Chile e do Atlético-MG, e que o posto de "jogador revelação" ficará com o compatriota Darío Osorio, de 20 anos, ponta do Midtjylland, da Dinamarca, e da seleção chilena.

A Copa América começa nesta quinta-feira às 21h (de Brasília) com o confronto entre Argentina e Canadá em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, que fica na Geórgia, Estados Unidos. A seleção brasileira estreia na segunda-feira, dia 24, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, nos arredores de Los Angeles.