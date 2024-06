Abel elogia intensidade do Palmeiras contra Red Bull Bragantino, mas cobra eficácia ofensiva

O técnico Abel Ferreira elogiou a intensidade do Palmeiras na vitória, por 2 a 1, sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, mas cobrou maior eficácia ofensiva do time, que desperdiçou muitas oportunidades.

"Deveríamos ter definido a vitória no primeiro tempo. Teríamos gastado menos energia. O Palmeiras entrou forte no jogo, fizemos um belíssimo primeiro tempo, bem móvel, mas não traduzimos o volume ofensivo em eficácia e isso é fundamental", disse o treinador em entrevista coletiva.

O treinador palmeirense elogiou o adversário. "O Red Bull Bragantino é um adversário muito bem treinado, estava mais descansado e nossa intenção era entrar forte desde o início, e não deixar o jogo ir para um nível mais físico."

Abel voltou a reclamar do calendário, ao citar que o Bragantino teve dois dias a mais de descanso. "Vocês veem vários treinadores falando disso. Hoje foi o Atlético Mineiro, teve o São Paulo também. E eu falo sobre isso há quatro anos, que faz muita diferença ter dois dias, três dias para se preparar para os jogos. Lutarei sempre por isso e faço o pedido à CBF, às pessoas que fazem o calendário, para que pelo menos todas as equipes tenham três dias de descanso."

O técnico explicou o motivo pelo qual Dudu ainda permaneceu no banco de reservas. "Vocês sabem que ele está lesionado há dez meses, está em processo de recuperação. Ele está preparado e posso dizer que está próximo da reestreia dele. Entendi que hoje, no contexto do jogo, não seria ideal. Era um jogo dividido, intenso e pegado. Mas está próximo."