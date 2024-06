Cruzeiro anuncia zagueiro Jonathan Jesus: 'Expectativa gigante e espero ganhar muitos títulos'

O Cruzeiro continua forte no mercado e anunciou mais uma contratação nesta sexta-feira. Trata-se do jovem zagueiro Jonathan Jesus, que estava disputando a Série B com o Ceará e chega em definitivo com contrato até junho de 2029.

"Seja bem-vindo, Jonathan Jesus! O zagueiro de 20 anos chega do Ceará, com contrato definitivo até junho de 2029, para reforçar o elenco celeste", anunciou o Cruzeiro em suas redes sociais.

O reforço, um tanto tímido, chegou pela manhã na Toca da Raposa, teve recepção calorosa e muitos votos de boa sorte de membros da comissão técnica e do departamento médico e físico. Aprovado nos exames, ele já fez as primeiras atividades na nova casa.

"Expectativa muito gigante de estar num clube enorme como o Cruzeiro, espero poder ajudar e ganhar muitos títulos com essa camisa", afirmou o defensor. "(A torcida) pode esperar o máximo de mim, vou me dedicar muito e dar o melhor em campo", afirmou o jogador.

Inicialmente, Jonathan Jesus chega para ser opção ao técnico Fernando Seabra. Mas espera ir bem nos treinamentos para brigar pela posição de João Marcelo e Zé Ivaldo, atualmente os titulares. O elenco ainda tem Neris e o jovem Kaiki.