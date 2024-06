Sinner ganha nova batalha de três sets e vai à semifinal em Halle; Stefani cai em Berlim

Jannik Sinner vem sofrendo mais que o esperado como número 1 do mundo. Nesta sexta-feira, o italiano teve de encarar mais uma batalha de três sets no Torneio de Halle, na Alemanha. Um dia após fazer 2 a 1 sobre o húngaro Fabian Marozsan, repetiu a dose diante do alemão Jan-Lennard Struff, avançando às semifinais somente no tie-break, com 6/2, 6/7 (1/7) e 7/6 (7/3). Em Berlim, onde a chuva vem atrapalhando toda a jornada, Luisa Stefani caiu nas semifinais de duplas e não fará sua segunda final seguida.

Sinner começou o jogo diante de Struff passando a impressão que ganharia sem sustos nas quartas de final. Se impondo no serviço e agressivo nas devoluções, o italiano necessitou de apenas 31 minutos para fechar o primeiro set com 6 a 2. Foram quatro pontos seguidos, com duas quebras, para levar a parcial.

Struff cresceu no set seguinte e buscou o empate no primeiro tie-break da partida. Depois de trocarem pontos até o 6 as 6 sem quebras, o alemão iniciou o desempate com tudo e fazendo logo 4 a 0. Manteve-se forte e fechou em 7 a 1.

O italiano desperdiçou cinco break points na largada do terceiro set. E teve seu serviço ameaçado em três oportunidades. Novamente em set sem quebras, o tie-break definiu a vitória de Sinner, que desta vez largou logo com 3 a 0, jamais permitiu a reação e fechou em 7/3. O rival na semifinal será o chinês Zhizhen Zhang, que passou pelo americano Christopher Eubanks com 6/4, 4/6 e 7/5.

Outro favorito a entrar em quadra na competição, o alemão Alexander Zverev também precisou de três sets para avançar, em virada diante da revelação francesa Arthur Fils. Segundo favorito em Halle, o tenista local perdeu o primeiro set por 6/7 (5/7). Mas, com apoio da torcida, virou com 6/3 e 6/4.

O rival de Zverev neste sábado por busca de vaga à decisão será o polonês Hubert Hurcakz, cabeça 5, que superou o americano Marcos Giron em sets diretos, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 após 1h37 de disputa.

No Torneio de Queens, em Londres, onde os favoritos não estão dando sorte, o americano Taylor Fritz é mais um cabeça de chave eliminado. O quarto favorito levou 6/4 e 6/3 do australiano Jordan Thompson pelas quartas. O italiano Lorenzo Musetti passou pelo britânico Billy Harris com 6/3 e 7/5 e fará sua segunda semifinal na grama seguida, após chegar na fase em Stuttgart.

Já o americano Tommy Paul acabou com a empolgação do australiano Jack Draper, algoz de Carlos Alcaraz, ao eliminá-lo com 6/3, 5/7 e 6/4. O quinto favorito na Inglaterra terá pela frente o compatriota Sebastian Korda, que derrotou outro australiano, Rinky Hijikata, com virada: 6/7 (4/7), 6/3 e 6/4.

LUIS STEFANI SE DESPEDE EM BERLIM

Em um dia de pouca emoção no Torneio de Berlim por causa das chuvas, a brasileira Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs acabaram eliminadas nas semifinais, com derrota diante das chinesas Saisai Zheng e Xinyu Wang por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

"Pena, jogo duro hoje. Elas foram melhores nos games de saque, primeiro set foi bem parelho, conseguiram a quebra no 5 a 4. No segundo set voltamos muito bem no 5 a 1 abaixo. No tie-break foi um pouco abaixo da nossa parte. Elas formam um time forte", avaliou Stefani.

"O ponto chave foi entrar nos pontos e nas devoluções. Agora, é preparar para Eastbourne e Wimbledon nas próximas semanas. No geral foi uma boa semana para começar a gira na grama", disse a brasileira, sobre a participação, na próxima semana, do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, antes do Grand Slam de Wimbledon, a partir do dia 1º de julho.

A rodada das quartas de final de simples do feminino em Berlim ficou toda para este sábado por causa das chuvas. A organização do torneio já adiantou que será rodada dupla para que a decisão ocorra no domingo.